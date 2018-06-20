口蹄疫苗「拔針」 拚1年成非疫區

2018-06-20 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



農委會宣布口蹄疫苗七月起不再施打疫苗，如果一年內未傳疫情，即可申請非疫區。 圖／屏東縣政府提供 分享 facebook

台灣一九九七年爆發口蹄疫，展開長達廿一年防疫，農委會主委林聰賢昨天宣布，台灣口蹄疫將於七月起「拔針」（不再施打疫苗），如果一年內無新病例，即可提出申請成為非疫區。

「這一刻，我們準備了廿一年。」林聰賢說，擺脫口蹄疫，才代表台灣養豬產業全面現代化，產品得以在國際市場重新流通，這對國內養豬產業具有重大意義。

不過拔針也代表啟動另一波防疫大作戰，農委會同時宣布，七月九日起，凡是送到肉品市場宰殺的家畜，都必須出具「家畜健康聲明書」，有異狀必須立刻通報；一旦撲殺，農委會會全額補償，但如果發現飼主隱匿，撲殺後不但不補償，還會依動物傳染病防治條例規定裁罰五萬以上、一百萬元以下罰款。

根據農委會統計，台灣本島、澎湖及馬祖地區，口蹄疫疫苗注射率達九成以上，牧場抗體監測覆蓋率達八成以上；另外針對肉品市場、屠宰場環監測、哨兵豬試驗，及偶蹄動物同居試驗，均未檢出口蹄疫病毒，世界動物衛生組織（OIE）去年已將台灣本島等列為施打疫苗非疫區。

農委會說，「拔針」後一年內若沒有疫情傳出，即可向OIE申請回歸非疫區，如果順利認證，預計到二○二○年，台灣就可以完全擺脫口蹄疫。但如果未來一年內有疫情傳出，那一切都得重來。

為了宣示拔針，農委會昨冒著豪大雨在屏東縣萬巒鄉大豐牧場舉行誓師大會，林聰賢表示，廿一年前的口蹄疫情，全台撲殺的豬隻高達三百八十多萬頭，養豬產業跌掉了一千七百多億元，很多養豬業者傷心離場；歷經廿一年，在產業上中下游努力下，「終於等到了拔針的這一刻」。

農委會昨在現場準備多架無人機、熱感應影像監控，宣示未來要共同加入防疫行列，但因下雨無法示範。林聰賢說，這幾年國內防範禽流感已建立成熟的防疫管道，口蹄疫在拔針後，也會比照監控，向非疫區邁進。