高大與高醫團隊研究 確認台灣人痛風基因

2018-06-19 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



高醫內科學副教授陳忠仁（右起）、高雄大學教授章順仁、高醫大生物科技學系副教授廖偉廷及內科主治醫師曾家駿共組痛風研究團隊，分析「ABCG2」是影響台人痛風發病的主要基因。 記者蔡容喬／翻攝 分享 facebook 國人痛風基因有解！高雄大學與高醫大組成研究團隊，透過大數據分析台灣人體生物資料庫3千多筆，確認「ABCG2」是造成國人痛風的致病基因，未來結合基因篩檢技術，1、2小時就能得知發病風險，提醒患者改善飲食、生活習慣，減少痛風機率。

該研究由高雄大學運動健康與休閒學系教授章順仁、高醫大內科學副教授陳忠仁、生物科技學系副教授廖偉廷及內科部主治醫師曾家駿等人合組跨校團隊，研究成果發表在今年初英國學術期刊。

章順仁說，過去痛風研究多從家族史、基因晶片等工具推斷致病原因，但研究成果過於零散，團隊應用台灣人體生物資料庫，與臨床患者資料比對，分析3千多筆痛風基因資料，確認「ABCG2」是國人致病主要基因，也結合年齡及尿酸、三酸甘油脂、肌胺酸酐等生化值，建立預測模式。

章表示，透過這項研究成果，未來可結合基因篩檢，取得唾液滴入試劑，在1到2小時內就能預測受試者將來痛風發作風險，讓高風險族群及早調整可能誘發痛風的生活習慣或飲食，減少痛風發作機會。

陳忠仁說，痛風是一種結合高尿酸血症與發炎反應的慢性疾病，但並非所有高尿酸血症患者都會痛風。據研究，尿酸高於9mg/dl（毫克／分升）者，每年痛風發生率為 4.9%。他曾遇過20多歲的大男生猛嗑海鮮後痛風發作，腳趾腫起，痛不欲生，若能透過基因檢測預知，就能避免發病。