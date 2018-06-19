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今彩539第107146期頭獎摃龜

2018-06-19 22:46中央社 台北19日電

今彩539第107146期開獎，中獎號碼04、28、12、10、30；派彩結果，頭獎摃龜。

貳獎152注中獎，每注可得2萬元。

3星彩中獎號碼573，正彩11注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼0242，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539台彩

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