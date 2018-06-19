台星藝術交流 台舞者將談芭蕾情緣

2018-06-19 21:36 中央社 新加坡19日專電



駐新加坡代表處今年將舉辦「與大使有約，今晚聊藝術」活動，廣受台星藝術界關注。駐星代表梁國新計畫邀請台灣芭蕾舞者，在官邸探究舞蹈的優雅與浪漫，強化藝文交流。

台灣舞者預定7月初在代表官邸舉行一場芭蕾饗宴，駐新加坡代表處接獲不少藝文愛好者的詢問。

梁國新今天指出，台灣芭蕾舞者李巧留學俄國，是聖彼得堡音樂學院表演藝術理論研究所博士，也是全球華人獲得俄國芭蕾舞蹈博士的第一人。

梁國新指出，李巧幼年由於身體不適，在醫生建議下用練舞的方式治療，憑著堅毅意志，先會跳舞才會走路，同時也展開一生一世的芭蕾情緣。李巧數十年來堅持理想，為台灣培育芭蕾明日之星，創立芭蕾舞學校，作育英才無數。

來自台灣的舞者鄭憲法、譚雅玲夫婦，在新加坡創立Cheng Ballet Academy，也會帶領學生示範表演。

梁國新指出，台灣和新加坡藝文交流向來非常密切，台灣芭蕾舞者赴星交流，不僅代表藝文界生氣蓬勃，藝術家創意無限，同時象微藝文界走向國際舞臺，充分實踐政府推動新南向政策以人為本的核心精神。

外交部和文化部共同於去年推動，在駐星代表處展示台灣「藝術銀行」收藏的中生代藝術家畫作，讓台灣創作者獲得國際關注。駐星代表處今年將安排傑出芭蕾舞者在星交流，再為藝文互動注入活水。