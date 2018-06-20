廣告教母開講 100好友分享生命故事

2018-06-20 00:12 聯合報 台北訊



廣告教母余湘開設「余湘的100個朋友」生命故事系列講座。 圖／余湘提供 分享 facebook

人稱廣告教母的聯廣傳播集團董事長余湘，最近開設「余湘的100個朋友」生命故事系列講座。動員她可觀的名人好友來分享人生故事。余湘說，此舉不是為了強調「成功學」，成功原就難以複製，反而是失敗的經驗，更能幫人找尋未來。

「我想鼓勵年輕人，看一個人的成功，也要看他背後的淚水和艱辛；就像看到人家戴大鑽戒，也要把戴鑽戒的手翻過來看，一定會有很多繭。」余湘說。

余湘因善游泳從後山來台北求學，從廣告公司的總機小妹做起，到後來成為和信傳播總經理，再成為WPP集團CEO兼董事長與聯廣傳播集團的董事長，掌百億預算、把廣告公司推上市等，人稱「廣告教母」。幾年前她經歷一場毫無預警的腦血管瘤破裂，三次手術後奇蹟般康復。她更由熱中算命的神通女子，蛻變成愛上帝且一心助人的基督徒。

在華麗的成功及迭宕的生命起伏後，她思索著在這交棒的年紀，該做什麼?余湘說，成立知行者學院，似乎是必然的使命，很多人以為，她要開商業管理課，她說，她更願意說，這是心靈成長課。

尤其第一波推出「余湘的100個朋友」生命故事系列講座，就是余湘利用自己相知滿天下的人脈，請出名師分享各自的精彩人生， 畢竟「讀萬卷書不如行萬里路，行萬里路不如有名師指路！」。

除了余湘自己主講 「後山女孩的勇氣」，還請來南僑集團會長陳飛龍、中廣董事長趙少康、知名珠寶設計師趙心綺、OATH/YAHOO亞太區董事總經理鄒開蓮及格林文化發行人郝廣才等，以文化沙龍方式，開講成功的初心及經驗。

生命故事系列講座已開放報名，報名網址: http://www.deeddoer.com.tw/