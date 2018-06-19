健康你我他／靠壁下腰20年 我的骨密+0.81

2018-06-19 23:53 聯合報 文／盧繼寶（屏東縣）



預防骨鬆，專家建議均衡飲食、適度曬太陽及養成運動健身習慣。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

我今年60多了。聽聞周遭同儕諸多事故，像善跑愛打球，一輩子不曾脫離運動者，骨鬆-2.7；像注重養生飲食、天天晨泳者，有一天頸椎忽然不能彎轉了；更離譜的，友人妻幫孫提個書包，腰椎就龜裂了，醫師觀點，都是骨鬆惹的禍。

骨鬆？我最有資格了。回想讀師專時，同學都笑我是滷肉腳：手腳遲鈍體能差，大隊接力沒我的份，游泳及各項班際球賽，不管一班可組幾隊參加，我是永遠的啦啦隊；想想太極拳社團應該適合我，沒想到練沒幾次，教練就驚訝的發現說，你的身體怎麼硬得像乾枯的樹枝！

我是不是該去醫院測測骨質密度呢？想了好幾年，就是欠行動。這幾天，在聯合報健康版6月主題「保密防跌抗骨鬆」的鼓吹下，我勇敢的踏進署立醫院健檢門診，主打骨質密度檢測。一周後，結果出爐了：+0.81。

我好意外、好高興！是正數，意謂比30歲年輕人的骨密還好嗎？我忘了問，醫師也沒說，上網查了半天也查不到我的骨密到底是幾歲？

再仔細想，骨密幾歲沒那麼重要！重要的是滷肉腳的我骨密怎麼會是正數？遺傳嗎？老實講，我不確定，但有點懷疑。

回顧前塵，我40多歲當校長時，巡視操場上翻滾的孩子，主動要求加入孩子翻滾的行列，一個姓盛的孩子教我靠樹下腰，會下腰後，就會倒立走路了。從那一刻起，我早晚、天天，靠樹、靠壁下腰。數年後，我真的會下腰了，也真的會倒立走路了。

近20年來，我每天花一個小時做自創的一套運動，含腳尖跳躍、前後側彎、轉腰拍腎、蹲下站起、伏地挺身、仰臥起坐，最後是下腰40次和倒立走路數十公尺，不曾間斷。

或許是這套「有重量」的運動，讓我的骨密+0.81。高興之餘，我更期許自己，在我100歲時，還要會下腰，會倒立走路。