防腸病毒感染 勤洗手最有效

2018-06-20 00:06 聯合報 吳宗樺／彰化秀傳醫院兒童感染科醫師



避免感染腸病毒，勤洗手最有效。 圖／桃園市衛生局提供 分享 facebook

腸病毒容易感染5歲以下嬰幼兒，最近門診中有不少幼兒園及小學低年級族群，甚至還有高年級學童，提醒家長注意。

11歲的阿翔兩天前跟媽媽說喉嚨痛，看他沒發燒、流鼻水、咳嗽，只叫他多喝水少吃辣，沒想到手腳開始出現紅疹和小水泡、口腔潰瘍，吃東西很痛，媽媽帶他就醫，確診感染腸病毒。

腸病毒進入流行期，資料顯示，腸病毒流行期落在夏季，現在進入流行高峰期，9月開學季又是新一波流行，這和學校群體生活交互傳染有關。

多數腸病毒感染沒有明顯症狀，有些只出現一般感冒症狀，臨床表現為手足口病及皰疹性咽峽炎。小於5歲幼兒比較會出現反覆高燒、咽喉水泡潰瘍無法進食症狀，少數病人出現腸病毒重症，嚴重時甚至危及生命。

腸病毒感染所造成的「皰疹性咽峽炎」及「手口足症」一般由 A 型克沙奇病毒及腸病毒71型感染所引起，小病患常因口腔潰瘍的疼痛感無法進食造成脫水須住院治療，病程約5到7天。

腸病毒的傳染方式多為「糞口傳染」及「飛沫傳染」，病童口水及糞便都有腸病毒，因此環境清潔，如學校的教室、公共廁所、家中的餐桌等，和照顧者，如家中父母或祖父母、保母、幼兒園老師的衛生習慣，格外重要。

腸病毒的傳染力極強，雖說5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症高危險群，但任何年齡層孩童都要提高警覺，正確勤洗手是最有效的預防方法。提醒家長，染腸病毒的嬰幼兒，如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍，也就是無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等病徵，只要出現任一項，請盡速就醫治療。