年過40歲肌肉流失 毛巾擰不乾是警訊

2018-06-19 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北報導



老年人的肌肉量不足，與飲食有很大關係。民眾除了運動，還要兼顧營養，趁年輕時多存些肌肉。 圖／123RF 分享 facebook

上了年紀，有點肉，更健康！亞東醫院復健科主治醫師林宗慶表示，年老之後，最怕肌肉嚴重流失，行動能力變差，連帶影響免疫力，容易感染、生病，新光醫院營養師夏子雯也提醒，老年人的肌肉量不足，與飲食有很大關係。提醒民眾，除了運動，還要兼顧營養，趁年輕時多存些肌肉，才能為健康的老後生活及早準備。

年輕多存肌肉本 老了不會皮包骨

林宗慶表示，年過四十歲，肌肉組織就會開始流失，平均十年內流失8%，到了六十歲以後，流失速度更快，如果沒有積極維持肌肉量，身體越來越單薄，最後只剩一層皮包骨。

「肌肉量與行動能力成正比」林宗慶說，一旦肌肉量不足，整個人就會變得衰弱，無法打開保特瓶瓶蓋，連毛巾都擰不乾；走路速度越來越慢，以前過馬路，可以在綠燈秒數結束前，走至另一端，現在則是來不及。

林宗慶指出，肌肉流失可以分成三大階段，在前期時，自覺體力變差、走路變慢時，就應積極介入，多做阻力運動，例如，以彈力帶訓練上下肢，或將裝了水的保特瓶，當成鍛鍊肌肉的工具，緊握保特瓶，雙手前抬、側舉。

林宗慶表示，如果大腿股四頭肌力量不足、肌肉量變少，就容易跌倒，且容易罹患退化性關節炎。如果發現穿上舊褲子時，褲管變鬆了，就代表需要鍛鍊肌肉。

除了運動之外，想要維持肌肉量，還應該攝取足夠的蛋白質、胺基酸等營養成分，林宗慶指出，一般民眾每日每公斤應攝取一公克蛋白質，也就是六十公斤者至少攝取六十公克蛋白質。

補充蛋白質 銀髮族攝食要均衡

林宗慶建議，肌肉量不夠、超過六十五歲民眾，每天每公斤至少一點二至一點五公克蛋白質，正餐除了均衡攝取奶、蛋、魚、肉等蛋白質，建議搭配專業營養品，早晚各一瓶，或當成點心。

夏子雯提醒，老年人飲食清淡，缺乏多樣性，不容易吃到足夠量的蛋白質，建議中老年人可以在營養專家的評估下，選擇補充成人營養品。

她說明，成人營養品含豐富維生素、礦物質，例如，維生素A可以保護黏膜、維生素D幫助鈣質吸收，且每罐至少含10.5公克蛋白質，營養均衡，宛如液體的綜合維他命。若有更高蛋白質的需求，也可選擇較高蛋白質比例的營養品。這些成人營養品的含糖量經過精細計算，老年人不用擔心糖份過高的問題，建議也可添加五穀粉、燕麥粉，沖淡甜味。