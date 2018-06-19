勞發署開設暑期工作坊 目標培養π型創客人才

2018-06-19 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



為鼓勵民眾實踐創新精神，勞動部勞動力發展署於所屬五分署成立主題式「創客基地」，並且在暑期開設數位自造機具課程或實作工作坊，包括3D列印、手機遊戲設計、雷射切刻、手作絹印、木工、物聯網等。勞發署表示，希望透過讓學生接觸新穎技術及設備，啟發學習興趣後，未來進而發展成為專業，作為培養技職人才的一環。

勞發署發展創新中心主任游明鑫表示，成立創客基地是因應新時代趨勢，每個青年都是一顆種子，因此想告訴年輕人，「在想到跟得到之間，還必須做到」，鼓勵年輕人透過動手做，把創意植入創作過程中。除鼓勵學生平時跨域學習外，更進一步帶動興趣，讓他們願意持續鑽研後成為專業。

勞發署指出，部分課程將酌收材料費，大約在270元以下。其中「親子3D列印」課程，將以操作3D建模軟體工具為入門學習基礎，透過老師由淺入深的帶領與課程安排，一步一步掌握3D建模的各項技術和技巧，短時間就能學會設計並列印出戒指、鑰匙圈、書籤、指尖陀螺等各式小玩意；透過3D建模軟體的學習，幫助建構心中理想的創作，並列印出實際作品。

除了學習使用數位自造機具外，也可以選擇「木工幾何椅DIY」工作坊，藉由日常生活中隨處可見的椅子，試著加入一些不一樣的幾何素材，打造專屬的創意幾何椅。透過動手實作，學生可以發現，原來想要組裝一張堅固耐坐的椅子，不僅需要身為一位木工職人所需具備的專業能力，還要有藝術家所需具備的美學能力。