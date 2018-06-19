台人痛風基因「ABCG2」 提早預測發病風險

2018-06-19 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



台人痛風基因有解！高雄大學與高雄醫學大學組成研究團隊，透過大數據分析台灣人體生物資料庫3千多筆資料，首度確認「ABCG2」是造成國人痛風的主要致病基因，未來結合基因篩檢技術，1、2小時就能得知發病風險，提醒患者早日改善飲食、生活習慣，減少痛風發作機率。

該研究由高雄大學運動健康與休閒學系教授章順仁、高醫大內科學副教授陳忠仁、生物科技學系副教授廖偉廷及內科部主治醫師曾家駿等人合組跨校團隊，研究成果已發表在今年年初英國學術期刊「Scientific Reports」及「Arthritis Research and Therapy」。

章順仁說，過去的痛風研究多從家族史、基因晶片等工具推斷致病原因，但研究成果過於零散，團隊應用台灣人體生物資料庫，與臨床患者紀錄進行比對，分析3千多筆痛風基因相關資料，除確認「ABCG2」是國人致病主要基因，也結合年齡及尿酸、三酸甘油脂、肌胺酸酐等生化值，建立預測模式。

章順仁表示，透過這項研究成果，未來可結合基因篩檢技術，只要取得唾液滴入試劑，在1到2小時內就能預測受試者將來痛風發作風險，讓高風險族群及早調整可能誘發痛風的生活習慣或飲食，減少痛風發作機會。