影╱測出蘭花病毒只要3秒鐘！台師大新創技術獲專利

2018-06-19 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台灣師範大學科技與工程學院從2年多前開始推動創新創業教育工作，培育在校生組成新創團隊，催生了生技類新創公司，並透過師生共同研究，開發以光譜檢測蘭花病毒的技術，透過全面性光譜探測，打破以往需長達近半小時的檢測作業，只要3秒就可輕鬆判讀，準確率也從原本僅5成提升至8成，此技術目前已通過專利。

台師大光電科技研究所、光電工程學士學位學程教授謝振傑及學生王彥翔、郭泓毅、李冠潔等人組成新創團隊，並成立「艾思博生物科技股份有限公司」後，成功研發出一套快速、簡單又準確的蘭花病毒檢測系統，榮獲許多國內外大賽獎項，包括國際發明聯盟協會（IFIA）發明與創新博覽會最佳發明獎、香港國際發明展金獎、2017莫斯科阿基米德國際發明展金獎等。

謝振傑表示，蘭花是高經濟價值花卉，根據台灣經濟研究院統計，台灣蘭花每年產值估計高達40億元，堪稱全世界第二名的蘭花外銷出口國，其中又以蝴蝶蘭和文心蘭為大宗。不過在培養及外銷過程中，一株蘭花母株受病毒感染，很可能整櫃都得銷毀，損失恐達6到8億元，還會被列入管制名單，因此決定研究更有效的檢測方式。

王彥翔說，過去國內蘭花產業的病毒檢測採用試紙，每次約25分鐘，不但速度緩慢、耗時費工，準確率也僅有5成，還會破壞植株。而團隊研發的新型檢測法，過程只要3秒鐘，且能保留植株完整，準確率可達8成。檢測原理是用雷射光束照射蘭花，並觀察過程中的化學變化，是否造成光譜發生些微轉變，進而得知蘭花有沒有感染病毒。

台師大副研發長洪翊軒表示，台師大「大師創業學分學程」鼓勵學生嘗試多元跨域學習，將各系所專業帶進實務創業，激發創業的可能。此外，學校也獲得教育部「生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫」補助，開設跨領域人才培育基礎及進階課程，並且聘任產業高階主管擔任業師，讓在校生還沒踏出校園，就能累積實戰經驗。

台師大科技與工程學院院長程金保也表示，院內各系所的多項教學課程與研究秉持創新、實做精神，自造大師基地更是提供師生實現創新、創業的旗艦級場域之一。