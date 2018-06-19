長照費用申報核撥率 六都排名北市竟墊底

2018-06-19 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



長照支付新制今年上路，衛福部公布全台長照費用申報狀況，台北市的長照特約單位完成審核撥付率，竟連續4個月均墊六都之末。衛福部次長薛瑞元表示，資訊公開是盼全民共同監督，讓地方政府在長照資源布建及費用撥付能運作得更快，帶動服務量提升。

薛瑞元表示，長照支付新制的制定，最主要是讓長照特約單位的費用核銷能加速作業，也就是服務完的隔月申報費用，最慢能在60天內全部拿到款項，以利長照服務的運作。目前全台完成特約的長照單位，共計有1572家。

但據「各縣市服務單位給付之付新制服務費用申報狀況」顯示，截至四月底，台北市共計有70家長照特約單位，但僅29家申報服務費用，款項僅17家進到口袋，完成審核撥付率只有59%。

以同月分相較於六都其他縣市，新北市完成審核撥付率達93%，桃園市為85%，台南市為91%，高雄市為89%。而台中市表現最佳，181家特約單位申報，全數均收到款，完成審核撥付率達100%。

六都之外，四月份的長照費用申報完成審核撥付率，表現較差的縣市還有新竹縣（28%）、南投縣（21%）及屏東縣（50%）。而金門縣有5家特約單位申報，卻1家都還沒拿到錢，完成審核撥付率掛零。

薛瑞元指出，資訊公開主要是希望各縣市良性競爭，也盼全民共同監督。以台北市為例，審核撥付率低是因太多單位未完成特約，而是以過去舊制做核銷，比例相對低，但北市沒跟上腳步，對長照單位不公平，「且也不應該這麼慢。」

不過，依各縣市的申報費用金額檢視，今年一到四月，衛福部分別核撥了6.5億元、4.9億元、6.1億元及4.5億元。外界質疑，一年下來的長照預算使用恐只有70多億元，與原本預計要花的120億元差很大，恐怕又用不完。

薛瑞元坦言，原本預估今年的長照服務成長量可達100%，執行率也可達100%，但可能高估了。

但薛瑞元也說，今年也才過半年，他有信心未來可以拉高，至少能執行100億元，因今年一到四月的長照2.0服務新申請案，比去年同期增六成，民眾使用量是有持續增加的。

衛福部除了公布「各縣市服務單位給付之付新制服務費用申報狀況」，也公布「前瞻基礎建設整建長照衛福據點」表，前瞻計畫預算第一期共投入70多億元，供全台縣市申請整建衛生所、老人活動中心、照管分站、社區活動中心等。

薛瑞元說，雖然已核定縣市申請的整建數量，但因必須走採購招標流程，執行進度較慢。