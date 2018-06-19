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毛巾操展筋骨消耗熱量 醫師：每天做30分鐘

2018-06-19 18:35台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

圖說：國際生殖中心執行長張甫行在現場，邊劈腿邊拉毛巾示範毛巾操。（photo b...
圖說：國際生殖中心執行長張甫行在現場，邊劈腿邊拉毛巾示範毛巾操。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報）
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只要一條毛巾就能伸展筋骨，消耗身體多餘熱量！前林口長庚內科主治醫師呂紹達將原本幫助病人復健的動作結合毛巾，自創一套「拉筋毛巾操」。呂紹達表示，現代人多有筋骨僵硬、肥胖等健康問題，毛巾操藉伸展運動，培養民眾運動的習慣來舒緩疲勞。國泰醫院物理治療師簡文仁也鼓勵民眾操作伸展運動，保持每天30分鐘能有效放鬆軟骨組織，但若要減肥，有氧運動或重量訓練較為恰當。

「現代人上班多使用電腦、手機，若姿勢不良易造成痠痛。」呂紹達表示，台灣有8成民眾患有「痠痛症候群」，但大部分民眾都採用貼藥布、吃止痛藥等方式處理，但如果民眾不改變生活習慣，吃藥只能短期內有效，長期下來病痛仍會反覆出現。因此，他結合毛巾與伸展運動，利用對毛巾的「拉」和「扯」動作，增加關節活動度，改善肌肉痠疼問題，且操作方便，休息時間就可以在辦公室運動。

呂紹達特別強調，「結合毛巾操與步行」的運動方法，透過一邊走路、一邊拉毛巾的方式，加強活絡筋骨，進而促進舒緩深層痠痛、消耗熱量的功效。國際生殖中心執行長張甫行在現場邊劈腿邊拉毛巾示範毛巾操，配合飲食作息，他2年內瘦13公斤。呂紹達表示，希望培養民眾「預防重於治療」的保健觀念，因此致力推廣這套「不限空間時間、不花錢」的毛巾操。

國泰醫院物理治療師簡文仁受訪表示，伸展操是很好的運動，伸展過程能放鬆韌帶、關節囊等軟骨組織，有效舒緩筋骨壓力，他鼓勵民眾每天操作30分鐘，養成運動習慣，但時間若不允許，應把握空檔，「做多少算多少，一定都有效果」，培養運動習慣遠比操作什麼運動重要。

針對伸展操是否能夠減肥？簡文仁說，難度比較高，除非運動量足夠，而且有運動傷害的風險，他建議，減肥最好依靠有氧運動和重量訓練，重量訓練能提升基礎代謝，有氧運動則消耗較多熱量。針對哪種有氧運動較合適？簡文仁說，水中運動對關節負擔較小，就算只是在水中「手舞足蹈」都有很好的減重效果，另外，透過在床上抬腿等「床上運動」也是簡單又能消耗熱量的居家運動。

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減肥復健

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