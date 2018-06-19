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別讓醫護失去救人信心 醫院化解「醫糾」可以這麼做

2018-06-19 17:59聯合報 記者王昭月╱即時報導

國內過去醫療爭議不斷，以致醫護人員不堪負荷掛冠求去，造成醫、病雙輸。事實上近5年來，各大醫療院所已相繼成立醫療爭議關懷調解團隊，第一時間介入調處，相關成果最近剛在義大利舉行的國際會議中發表。

醫療糾紛對社會帶來的戕害不勝枚舉，高雄長庚醫院為此邀請衛福部醫事司長石祟良、高市衛生局官員，高雄地檢署檢察官周章欽及醫護人員與會，共同研商因應之道。

高雄長庚醫院鑑於醫糾事件的危害，民國100年起首開先例邀請法官參與臨床醫療實務研習，兩年後與法院合作建置「醫法論壇」，促進醫糾的判決能更加周延。除此也承接衛生局計畫，推動各院建立醫糾關懷小組或關懷機制。高雄長庚院長王植熙昨表示，妥善解決醫療糾紛，才能留住人才，讓醫病關係更加和諧。

醫勞盟發起人蔡秀男醫師表示，醫療爭議對醫、病雙方壓力都很大，所幸近年法令改革，各院成立關懷調解團隊，第一時間關懷醫護人員，傾聽病人需求，促成醫病間的和解，5年來，已大幅降低醫糾爭議。

蔡秀男表示，還沒有建置關懷調解機制前，特別是婦產科醫師，很多都因為不堪醫糾的紛擾，轉戰醫美界，救美不救命，所幸現在已見回流，下一批樂見急重症醫師也回歸，「有更多醫護人員願留在職場救命、救急，才是台灣醫療安全最好的改善 方向」。

他舉例，喧騰一時的邱小妹人球案就是醫病雙輸的典型個案，最後判決證實這起案件其實是兒虐事件，但事發當時，第一線醫護人員承受社會指責、議員質詢、媒體壓力，傷害不可言喻。

現在各院建置關懷調解機制，日後醫、病雙方不必動輒訴訟，鬧上媒體或遭鄉民羞辱，醫護人員也不必再因醫糾壓力，失去行醫救人的信心。

高屏澎醫療網醫療爭議關懷調解研討會今天在高雄長庚醫院召開，醫護人員宣誓共創醫病和...
高屏澎醫療網醫療爭議關懷調解研討會今天在高雄長庚醫院召開，醫護人員宣誓共創醫病和諧。記者王昭月／攝影
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醫護人員長庚醫師

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