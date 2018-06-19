談敏感科技法 科技部：促進擴散、適度保護

2018-06-19 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



媒體報導，立委有意四度重提「敏感科技保護法」立法，讓政府保護台灣的敏感科技。對此，科技部今發新聞稿指出，科技部現正配合行政院進行法規盤點，檢視相關政策及法制是否有需要強化之處，作為評估未來政策方案之參考，對於學術研究與科研成果採取「促進擴散、適度保護」之原則，

科技部指出，我國對敏感科學技術之管理，與美國、日本、德國等國之分散立法機制一致。除了從營業秘密的角度，規範個人不法取得並外洩企業機敏資訊之行為，各國也開始關注國營或私營企業利用資金、股權、併購等手段，取得他國尖端技術或營業秘密之作法，並以立法或政策措施加以防範。

對於企業活動涉及敏感科技的管理，台灣分以下三個層面。在營業秘密方面，我國依循國際法律之潮流，已修訂相關管制及處罰規定，包括於民國102年增訂刑法處分；在投資審查方面，由經濟部投資審議委員會透過跨部會、跨領域機制審議，管制外國企業對我國敏感科技領域之投資，同時管制我國相關產業技術外流；另針對特定戰略性高科技貨品之輸入與輸出，我國貿易法亦有相關規範。

科技部表示，綜觀我國對企業活動涉及營業秘密、投資及貿易之管理，與當前國際規範及趨勢一致，惟因應新興科技的快速發展以及衍生的新興商業模式，仍可在現行法規機制上進行動態調整及強化行政執行效率，以兼顧國家發展、安全及公共利益之保障。

科技部表示，對於學術研究與科研成果採取「促進擴散、適度保護」之原則，除了針對政府資助之敏感科技研究計畫訂有相關管制機制，也積極協助學研單位對研發成果做好必要的保護措施，在符合我國科技發展與競爭優勢之基礎上，鼓勵學術自由及國際合作。