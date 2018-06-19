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環署宣布 7月1日起禁售6大塑膠微粒產品

2018-06-19 17:25聯合報 記者侯俐安╱即時報導

化妝品、清潔用品中的塑膠微粒嚴重汙染海洋。 圖／綠色和平提供
化妝品、清潔用品中的塑膠微粒嚴重汙染海洋。 圖／綠色和平提供
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基於維護水體、海洋及環境，國際間紛紛立法自源頭管制塑膠微粒，環保署宣布自今年7月1日起，不得販賣含塑膠微粒的洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、磨砂膏、牙膏等6大類產品，請販賣業及早向上游廠商確認商品是否含有塑膠微粒。如經查獲違法販賣時，將處以1200元以上，6000元以下之罰鍰，且主管機關得限期命販賣、製造及輸入業下架、回收或退運。

環保署表示，塑膠微粒於化粧品與個人清潔用品多屬於額外添加之成分，使用後經沖洗流入水域及海洋，因其無法於環境中自然分解且粒徑過小不易收集清除，環保署已於去年8月3日公告「限制含塑膠微粒之化粧品與個人清潔用品製造、輸入及販賣」，管制上述6大類產品，另為利稽查判定與業者自我品管的依據，於去年11月14日公告「化粧品及個人清潔用品中含塑膠微粒材質之定性檢測方法(M907.00B)」。

環保署表示，今年1月1日起已明定不得製造及輸入含塑膠微粒之上述6大類化粧品及個人清潔用品。1月至4月各縣市環保局共計稽查製造、輸入業257家次、654件商品，其中僅有1家製造業因規避、妨礙或拒絕稽查遭告發處分之外，其餘業者均符合規定。另抽驗15件產品，檢驗結果均未檢出塑膠微粒，顯示業者多已配合相關規定。

環保署提醒，民眾於選購前述6大類產品時，如產品外觀廣告有宣稱去角質、淨化毛孔及深層清潔功能，或使用含柔珠或微粒等用詞，請檢視產品全成分的標示內容，倘若出現聚乙烯Polyethylene (PE)、聚丙烯Polypropylene (PP)、聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate (PET)、聚甲基丙烯酸甲酯Polymethyl Methacrylate(PMMA)、尼龍Nylon…等疑似添加塑膠微粒的商品資訊，可以提供環保局進行後續稽查、檢驗作業，共同為維護海洋環境盡一分心力。

塑膠微粒沐浴洗髮

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