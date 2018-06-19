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陽明大學通識課期末考 「最想做給長輩的菜」

2018-06-19 16:55聯合報 記者林良齊╱即時報導

本週是大學的期末考週，陽明大學的通識課程「飲食與文化：從歷史到當代生命關懷」的期末考卻在廚房完成，原來他們的期末考是「最想做給長輩的菜」，事前從訪談長者開始至設計食譜，到今天完成菜餚都由學生一手包辦。

台灣65歲以上老年人口今年突破總人口14%，代表台灣正式邁入高齡社會，陽明大學成立高齡與健康研究中心外，各系所也納入高齡醫學相關課程，希望把陽明打造成高齡健康人才培育的基地。

為家中阿公設計食譜的陽明大學學生也特別把青菜炒久一點、多些阿公喜歡的味道，促進消化、健康取向等設計食譜。

開設課程的視覺文化研究所助理教授黃桂瑩表示，設定此次期末考主題正是看到台灣的高齡化現象日趨明顯，陽明的學生大多工作都是在醫院工作，希望他們以後不要只給病人的醫曯，是要實際感受到長者要的是什麼，因此課程安排包括2次高齡飲食的營養學，也要求學生回去實際調查長者的需求，並以此來設計菜單。

擔任評審的長庚大學保健營養系副教授邱麗玲則說，過去都認為長者要清淡、糖尿病不能吃糖、高血壓不能吃高鈉食物等，但現在是鼓勵多方攝取，各方面營養素，國健署目前也推動「三好一巧」，包括「吃的下」、「吃的夠」、「吃的好」、「吃的巧」，最優先的應該是讓長輩「吃的下」否則反而可能因攝取不夠而營養不良。

陽明大學飲食與文化課程，以最想做給長輩的菜作為期末考題。圖／陽明大學提供
陽明大學飲食與文化課程，以最想做給長輩的菜作為期末考題。圖／陽明大學提供
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陽明大學飲食與文化課程，以最想做給長輩的菜作為期末考題。圖／陽明大學提供
陽明大學飲食與文化課程，以最想做給長輩的菜作為期末考題。圖／陽明大學提供
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