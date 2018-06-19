陽明大學通識課期末考 「最想做給長輩的菜」

2018-06-19 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



本週是大學的期末考週，陽明大學的通識課程「飲食與文化：從歷史到當代生命關懷」的期末考卻在廚房完成，原來他們的期末考是「最想做給長輩的菜」，事前從訪談長者開始至設計食譜，到今天完成菜餚都由學生一手包辦。

台灣65歲以上老年人口今年突破總人口14%，代表台灣正式邁入高齡社會，陽明大學成立高齡與健康研究中心外，各系所也納入高齡醫學相關課程，希望把陽明打造成高齡健康人才培育的基地。

為家中阿公設計食譜的陽明大學學生也特別把青菜炒久一點、多些阿公喜歡的味道，促進消化、健康取向等設計食譜。

開設課程的視覺文化研究所助理教授黃桂瑩表示，設定此次期末考主題正是看到台灣的高齡化現象日趨明顯，陽明的學生大多工作都是在醫院工作，希望他們以後不要只給病人的醫曯，是要實際感受到長者要的是什麼，因此課程安排包括2次高齡飲食的營養學，也要求學生回去實際調查長者的需求，並以此來設計菜單。