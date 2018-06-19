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同班男女墜樓死亡 家扶籲關注兒少身心健康

2018-06-19 16:51聯合報 記者林良齊╱即時報導

昨天傳出新北市有國中同班男女同學相約墜樓死亡遺憾事件，衛福部2017年的國人死亡原因統計結果顯示，15至24歲人口在去年有1157人死亡，自殺身亡有193人，為15至24歲人口的第二大死亡原因(16.68%)，僅次於意外事故傷害(45.81%)，而依「兒童青少年精神疾病之流行病學調查」也發現，有3.1%的兒童與青少年在過去6個月內有過自殺的念頭，再再顯示社會必須高度關注兒童及青少年身心健康成長的重要性。

家扶基金會表示，當發生青少年自殺案件時，父母或親友第一時間都會直呼『為何這麼傻？』，不過青少年一旦萌生有自殺念頭時，多數還是會有一些外在徵兆，包括情緒持續低落、對於原有的嗜好開始不感興趣、原本規矩的行為或外表突然很大改變、家庭發生重大變故、有意無意間表達有自殺之想法或探詢過往相關事件等，如果父母、老師或一起玩耍的朋友能多一點點的察覺到不太對勁，是有很大的機會能適時阻止悲痛憾事發生。

家扶基金會表示，青少年孩子最容易與父母親發生爭執的通常是情感及課業問題，父母親常不經意的會以自己的認知或標準來要求孩子，而少了許多溝通的機會，孩子們遇到困難也不想找父母親談話，面對壓力的處理方式也不成熟，就容易發生無法挽回的事。兒少自殺的問題除了反應須持續探討升學課業壓力的議題外，更應更深入關心兒少心理健康與感情適應狀況。

家長若有兒少照顧方面的困擾，可撥打家扶基金會專線0800-078585或洽各縣市家扶中心，透過專業人員諮詢並提供進一步協助。

家扶基金會

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