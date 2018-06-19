即時短評／犯罪跟族群無關！從華山分屍案看族群標籤化

2018-06-19 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



近日的華山分屍案，媒體在描述射箭教練陳伯謙時，特別強化他的「族群」身分，如此錯誤標籤化，引來原住民社群的極度不滿。一個人犯罪就是犯罪，和他的族群全然無關。試問，若現在犯罪的是漢人，會特別寫出「漢人」XXX嗎？

犯下駭人分屍案的射箭教練陳伯謙，日前自稱是賽德克族人，不過警方查證後發現，陳嫌不具原住民血統。然後案件發生當下，不斷被媒體貼標籤，對於原住民族群造成極大傷害。而這個傷害的背後，正是大社會長期歧視的一環。

原住民在主流媒體的傳播環境，一直處在漢族中心主義之下，被視為「他者」，持續被標籤化、扭曲。大社會因為不了解，或是不願了解原住民，總是以刻板印象、以偏概全的指稱他們，甚至跟「汙名」連結。

在主流社會中，原住民經常是被拆解、片面式、選擇性的形象再現，有多少人真正願意去了解、去看見原住民族文化的生活全貌，以及他們在長期殖民體制下所承受的歷史傷害。

華山案不是個案，台灣社會的每個角落，都不時發生類似歧視原住民族的事件，包括租屋、職場等等。

台灣社會缺乏「族群主流化」意識，台灣社會需要「被教化」。從蔡總統兩年前就職時，向原住民族道歉後，類似歧視原住民的事件仍層出不窮發生。希望蔡總統的道歉不是徒具形式，也不能只是原民會的政策口號，而是要將原住民族的主體性擺置在國家的核心，正視問題。