國泰空巴新一代廣體客機 7月1日首航香港台北

2018-06-19 16:52 中央社 土魯斯19日電



國泰航空今天上午在空中巴士總部接收第一架A350-1000飛機，A350-1000是空中巴士最新一代的廣體客機，國泰航空這架新機7月1日下午將首航香港-台北。

A350XWB是空中巴士全新飛機家族，也是空中巴士自豪最安靜雙走道飛機，先問世的是A350-900，首架在2015年1月由卡達航空營運，比A350-900長7公尺的A350-1000，首架今年2月也是交給卡達航空，第2架今天交給國泰航空。

國泰航空企業事務總經理陳健濤說，國泰首架A350-1000首航時間安排在7月1日，CX484航班當天下午2時50分從香港飛台北，CX485下午5時45分從台北回香港，新機加入後，國泰平均機齡降至約5年。

陳健濤說，國泰航空共購買了20架A350-1000，2021年全部接收完，初期在亞洲線運作，之後陸續投入其他長程航線，已確定9月15日首航香港-華盛頓、10月28日開航的香港-馬德里新航線，都由A350-1000擔綱。

國泰航空也計畫，未來包括特拉維夫、阿姆斯特丹、曼徹斯特及蘇黎世，也都會使用A350-1000飛航。

國泰航空已營運的A350-900有22架，另新增購6架A350-900，加上已訂購的20架A350-1000，全部預計在2021年全部接收完，這兩款機型也將是國泰航空長程機隊的骨幹。

國泰航空A350-1000共有334座位，包括46個商務艙、32個特選經濟艙、256個經濟艙，與280座位的A350-900相比，增加了8個商務艙、4個特選經濟艙及42個經濟艙。

根據空中巴士提供的資料，至今接到A350XWB的訂單有847架，有174架已交機，台灣的華航購買了14架A350-900，最後一架預計9月交付。