台29線那瑪夏到五里埔路段 今晚10點起預警性封路

2018-06-19 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市山區持續降雨，那瑪夏區累積雨量已經達到150毫米，公路總局甲仙工務段考量入夜後雨勢變化，今晚10點起那瑪夏到五里埔路段將預警性封路，明天清晨視情形再恢復通行。