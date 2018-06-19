雙和醫院增放射隔離病房 躺床就可檢測輻射量

2018-06-19 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



雙和醫院新啟用兩間「放射線藥物治療病房」，耗費台幣約2千萬，就為了提供更完整的醫療照護，未來病患不用再轉診到其他間有輻射隔離病房的醫院。雙和醫院核子醫學科主任楊哲銘表示，由於是新啟用的病房，內部設備新，像是躺在病床就可直接測輻射量，不像以往將檢測儀設置在門口等處，病患需站在特定處檢測，預計未來一個月內，可幫助雙和及其他醫院的病人約15名。

雙和醫院院長吳麥斯指出，目前用放射性同位素治療需住進隔離病房，以甲狀腺癌病患為大宗，但未來有其他患者需要使用放射性同位素治療，皆可使用此病房。

楊哲銘表示，大台北地區的輻射隔離病房不足，平均得等待1到2個月以上，光是新北市就只有亞東醫院、耕莘醫院等有相關病房可提供，未來病患可以申請使用雙和新成立的放射線藥物治療病房，不用再轉診到其他醫院，而其他醫院患者也可前來治療。

雙和醫院一般外科主任陳信安解釋，甲狀腺癌的細胞型態主要為乳突型及濾泡型癌，主要治療方法為外科手術切除，若為中、高風險群病患，如有侵犯甲狀腺周圍組織、淋巴結轉移或遠端轉移等症狀，則須考慮放射性碘治療，服用放射性碘後，能有效破壞殘留的癌細胞組織。

而病人服用高劑量的放射碘，身體會產生輻射，為避免影響他人，法令規定接受超過30毫居禮以上的高劑量原子碘治療病患，必須住進放射線藥物治療病房，直到身體輻射量低於安全劑量才能離院。楊哲銘說，現在院內新設輻射隔離病房，可隔離治療最高劑量為300mCi（毫居禮），比一般劑量100到200毫居禮還多，可以接納更多的病人。