注意！逾350ml粉狀物 6月30日起禁上飛美班機

2018-06-19 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



民航局今天表示，依據美國再強化保安措施，今年6月30日起，搭乘赴美航班之旅客，除了經航空公司檢查確認非屬危險或危安物品的藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰，其他大於或等於350毫升之粉狀物，均不可攜帶進入客艙。記者侯俐安／攝影 分享 facebook 飛美旅客注意！為避免恐怖攻擊，美國持續強化保安措施，民航局今天表示，依據美國再強化保安措施，今年6月30日起，搭乘赴美航班之旅客，除了經航空公司檢查確認非屬危險或危安物品的藥粉、嬰兒配方奶粉、人類骨灰，其他大於或等於350毫升之粉狀物，均不可攜帶進入客艙，將影響每月10至15萬名飛美旅客。

為因應國際恐怖攻擊的威脅情勢，美國國土安全部運輸保安署（TSA）今年5月31日發布保安緊急修正令，要求加強對飛美航班旅客隨身所攜帶大於或等於350毫升（約為可樂罐大小）粉狀物實施進一步之檢查。

根據新規定，包括常見的即溶咖啡、蘇打粉、麵粉、奶粉、高蛋白等食品，以及洗衣粉、痱子粉、化妝品等日用品，均在限制範圍內，但若是經醫生認證核可的中藥粉，經航空公司檢查並非危險物品，就可攜入客艙。

民航局表示，若於登機門前發現旅客違規攜帶超量粉狀物，將要求旅客當場改為託運，可能耽誤旅客自身時間。另於免稅店購買之粉狀免稅商品，經免稅店妥善密封於保安袋內亦可攜帶進入客艙。

民航局表示，配合此一新規定，6月30日起從我國飛往美國之航空公司（包括：中華、長榮及聯合航空公司），需於台灣桃園國際機場第一、二航廈登機門前，針對搭乘飛美班機旅客所攜帶之粉狀物實施進一步抽檢，請赴美旅客配合接受檢查。

民航局表示，為加強維護飛航安全，並符合美國最新保安緊急修正令之規定，請搭乘飛美航班旅客配合受檢外，並請飛美旅客應將大於或等於350毫升之粉狀物放置於託運行李內，另為避免延誤搭機時間，提醒旅客於機場辦理報到劃位手續後，儘早進入內候機室等候搭機，旅客如對前述規定有任何疑問，可向所搭乘之航空公司洽詢。