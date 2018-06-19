不忌口不算熱量 16：8飲食法好執行

2018-06-19 16:01 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



研究證實「16:8飲食法」能有效減重！「16:8飲食法」是指允許每天8小時進食，但節食16小時來減重，美國伊利諾大學為評估16:8飲食法的效率，對23名平均身體質量指數（BMI）35、平均年齡45歲受試者施行16:8飲食法，研究顯示，測試者每日平均減少攝取350卡熱量，減輕3%體重，降低7mm-Hg的血液舒張壓。研究員瓦勞迪表示，減重並不一定要透過計算熱量或禁止某些食物，也能達到良好效果。

根據《科學日報》報導，美國有1/3成人有肥胖問題，伴隨冠狀動脈心臟病、第二型糖尿病等代謝疾病罹患風險增加，尤其是中年族群。因此，伊利諾大學對23名中齡受試者施行16:8飲食法，受試者於早上10點至晚上6點間不禁止任何飲食，但剩餘16小時禁食，只能喝水或補充零熱量飲料，實驗持續進行12周。

研究團隊發現，16:8飲食法的受試者平均每日攝取熱量減少350卡，體重平均減輕3%，平均降低7mm-Hg的血液舒張壓，但脂肪質量、膽固醇、胰島素耐受度皆與實驗控制組無明顯差異。瓦勞迪表示，這是16:8飲食法的首次科學實驗，雖然效用比其他斷食減重法差，但仍須進一步長期和比對實驗。

「16:8飲食法好處是可行性高，民眾比較願意維持。」瓦勞迪向《Tunisiesoir》表示，減重並不一定要透過計算熱量或禁止特定食物，也能達到良好效果，因此放棄16:8飲食法的受試者人數比其他斷食減重法還少。瓦勞迪建議，民眾應選擇適合自己體質的減重方法，即使效果不明顯，長時間累積仍能促成良好健康。

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