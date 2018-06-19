親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

婆婆要求媳婦五點做早餐 兒子一招讓她崩潰怒喊「不吃了」

外資大逃殺！股匯雙挫 新台幣重貶1.84角

不忌口不算熱量 16：8飲食法好執行

2018-06-19 16:01台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

研究證實「16:8飲食法」能有效減重！「16:8飲食法」是指允許每天8小時進食，但節食16小時來減重，美國伊利諾大學為評估16:8飲食法的效率，對23名平均身體質量指數（BMI）35、平均年齡45歲受試者施行16:8飲食法，研究顯示，測試者每日平均減少攝取350卡熱量，減輕3%體重，降低7mm-Hg的血液舒張壓。研究員瓦勞迪表示，減重並不一定要透過計算熱量或禁止某些食物，也能達到良好效果。

根據《科學日報》報導，美國有1/3成人有肥胖問題，伴隨冠狀動脈心臟病、第二型糖尿病等代謝疾病罹患風險增加，尤其是中年族群。因此，伊利諾大學對23名中齡受試者施行16:8飲食法，受試者於早上10點至晚上6點間不禁止任何飲食，但剩餘16小時禁食，只能喝水或補充零熱量飲料，實驗持續進行12周。

研究團隊發現，16:8飲食法的受試者平均每日攝取熱量減少350卡，體重平均減輕3%，平均降低7mm-Hg的血液舒張壓，但脂肪質量、膽固醇、胰島素耐受度皆與實驗控制組無明顯差異。瓦勞迪表示，這是16:8飲食法的首次科學實驗，雖然效用比其他斷食減重法差，但仍須進一步長期和比對實驗。

「16:8飲食法好處是可行性高，民眾比較願意維持。」瓦勞迪向《Tunisiesoir》表示，減重並不一定要透過計算熱量或禁止特定食物，也能達到良好效果，因此放棄16:8飲食法的受試者人數比其他斷食減重法還少。瓦勞迪建議，民眾應選擇適合自己體質的減重方法，即使效果不明顯，長時間累積仍能促成良好健康。

【更多精采內容，詳見

減重

相關新聞

注意！逾350ml粉狀物 6月30日起禁上飛美班機

2018-06-19 16:26

雨來了！曾文、烏山頭水庫共增加近二個月供水量

2018-06-19 15:24

終於下對地方！曾文單日雨量破百 但台南還缺灌溉用水

2018-06-19 16:34

台29線那瑪夏到五里埔路段 今晚10點起預警性封路

2018-06-19 16:39

口蹄疫7月拔針 養豬戶：這一天足足等了21年！

2018-06-19 15:12

環署宣布 7/1起禁售6大塑膠微粒產品

2018-06-19 17:25

雙和醫院增放射隔離病房 躺床就可檢測輻射量

2018-06-19 16:32

情殺不斷 「城男舊事心驛站」開課程帶領走出分手失落

2018-06-19 15:53

大豪雨特報！屏東山區當心

2018-06-19 15:52

又忘記網站登入密碼了！盤點讓網友最痛苦的十大健忘症狀

2018-06-19 15:31

搶救蕉農 桃園機場計程車隊買1萬斤香蕉送旅客

2018-06-19 15:11

暑假常鬧血荒 王金平偕義消捐熱血

2018-06-19 15:01

近5成弱勢孩童 暑假吃不飽

2018-06-19 14:52

台中梨山豪雨 學校停課便道封閉

2018-06-19 14:49

全台農業災損逾千萬 屏東台東高雄最重

2018-06-19 14:28

梅雨進帳 水利署：未來2個月民生、產業不缺水

2018-06-19 14:28

必要藥品清單更新 增抗生素等8項藥物

2018-06-19 14:17

腸病毒疫情升高 疾管署估6月下旬最高峰

2018-06-19 14:16

出門帶雨具！ 午後易有局部較大雨勢

2018-06-19 12:56

全家公益新店型！身障夥伴獨立經營 雙北這5店揪甘心

2018-06-19 12:54

白河水庫蓄水率由0增至6.7% 仍不敢宣布灌溉日期

2018-06-19 12:53

O型男童移植臍帶血變A型 重生免切脾臟

2018-06-19 12:50

唐獎生醫獎表彰標靶治療 精準醫療成顯學

2018-06-19 12:49

全台今天空氣品質超好 網友：終於可以呼吸了

2018-06-19 11:52

修法後首例 宜蘭工廠惡意排放廢水被查獲追訴刑責

2018-06-19 11:45

口蹄疫歷經21年 台灣7月「拔針」可望宣布為非疫區

2018-06-19 11:38

解決空汙競賽祭百萬獎金 首獎得主：全捐改善空汙

2018-06-19 11:34

香蕉米乖乖6月25日上市 2.4萬包已被預購一空

2018-06-19 11:26

高雄經香港飛雅加達 華航7月獨家開航

2018-06-19 11:22

國3官田北上排水溝阻塞積水 清除後恢復通車

2018-06-19 11:05

醫師公會掛保證的毛巾操 拉筋舒緩肩頸痠痛

2018-06-19 11:05

史上最好康路跑 水果一箱箱直送你家

2018-06-19 11:00

叭噗冰跟冰淇淋天差地遠！ 叭噗Q度口感秘訣就是這個

2018-06-19 10:46

大雨來襲 農委會提醒這些作物要特別留意

2018-06-19 10:42

大雨進帳 仁義潭從乾癟鱷魚變成濕身鱷魚

2018-06-19 10:33

國內研究：腹膜透析者的腎移植成功率 比血液透析者高

2018-06-19 09:58

梅雨季將結束 氣象局：解旱待颱風和西南風

2018-06-19 09:48

醫師：壓力太少或太大 都容易罹病！

2018-06-19 09:30

嘉南高屏豪雨特報！台中以南大雨

2018-06-19 09:16
看更多

熱門文章

要上班了！未來一周天氣如何 氣象局一張圖說明

2018-06-18 18:32

8月結婚…準岳母逼簽婚前契約 男怒：遇詐騙集團？

2018-06-19 09:55

「7月訂房率僅1成」 旅館業者嘆：30年來最慘

2018-06-19 10:47

雲嘉南高屏等9縣市大雨特報！注意劇烈天氣發生

2018-06-19 06:21

連假結束開工不厭世 星巴克等買一送一資訊看這裡

2018-06-19 08:32

熱帶性低氣壓影響 10縣市大雨特報

2018-06-18 17:36

冰炫風換新包裝！省去杯蓋減垃圾量 民眾支持稱讚

2018-06-18 18:08

婆婆要求媳婦五點做早餐 兒子一招讓她崩潰怒喊「不吃了」

2018-06-19 12:50

夏季限定！一張圖教會你今夏該玩什麼

2018-06-18 17:23

端節南部訂房30年最慘？台南旅館業者說話了

2018-06-19 13:07

嘉南高屏豪雨特報！台中以南大雨

2018-06-19 09:16

電玩遊戲成癮症 今正式列精神疾病

2018-06-19 00:27

麥當勞世足杯來了！ 全套六款獎盃造型只送不賣

2018-06-19 14:29

桃園遠百誠品24日再見 uniqlo擴大改變消費

2018-06-18 17:53

海運中斷 澎湖機場塞爆

2018-06-19 00:33

大雨進帳 仁義潭從乾癟鱷魚變成濕身鱷魚

2018-06-19 10:33

婚姻故事／下輩子等我喔

2018-06-19 06:00

史上最好康路跑 水果一箱箱直送你家

2018-06-19 11:00

白河水庫蓄水率由0增至6.7% 仍不敢宣布灌溉日期

2018-06-19 12:53

收假澎湖機場旅客暴增逼近5000人 增開包機疏運

2018-06-18 17:40

今日星座運勢／雙魚 戀愛運旺 有機會遇見對象

2018-06-19 00:00

家人關係／父親的眼淚

2018-06-19 06:00

小心行車！蘇花多處瀑布與落石 晚間9點開放通行

2018-06-18 21:05

影／三壯漢與小獅拔河 拉到爆青筋牠依然紋風不動

2018-06-19 12:27

終於下對地方！曾文單日雨量破百 但台南還缺灌溉用水

2018-06-19 16:34

梅雨季將結束 氣象局：解旱待颱風和西南風

2018-06-19 09:48

西南氣流持續影響 中南部當心大雨

2018-06-19 04:55

醫師：壓力太少或太大 都容易罹病！

2018-06-19 09:30

澎湖機場返台湧人潮 軍機啟動疏運

2018-06-18 22:41

國內十個青少年 就有一人成癮

2018-06-19 00:37

生活去聞／破梗王與爆料王

2018-06-19 06:00

雨來了！曾文、烏山頭水庫共增加近二個月供水量

2018-06-19 15:24

用湯匙吃珍奶 多功能吸管勺成熱門商品

2018-06-19 11:41

彭啟明：南部今雨勢明顯 水氣持續到明天

2018-06-19 07:36

水煮帶皮香蕉 阿基師：沒學過

2018-06-19 00:06

時薪喊到3500元 找不到職護 企業好慌

2018-06-19 14:28

叭噗冰跟冰淇淋天差地遠！ 叭噗Q度口感秘訣就是這個

2018-06-19 10:46

注意！逾350ml粉狀物 6月30日起禁上飛美班機

2018-06-19 16:26

出門帶雨具！ 午後易有局部較大雨勢

2018-06-19 12:56

口蹄疫歷經21年 台灣7月「拔針」可望宣布為非疫區

2018-06-19 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top