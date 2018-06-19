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又忘記網站登入密碼了！盤點讓網友最痛苦的十大健忘症狀

2018-06-19 15:31聯合新聞網 DailyView 網路溫度計提供

不論你是男女老少，相信都曾有忘東忘西、突然想不起重要事情的經驗，例如不記得自己的手機丟到哪去，找不到眼鏡又放到家中的哪個角落，然而，越是努力的回想卻越是想不起來，十分惱人。

這種情況不僅好發於生活壓力大的現代人，許多人年紀輕輕就出現健忘的症狀，更常見的是發生在因為腦部逐漸退化，造成記憶力衰退的爸爸媽媽身上。雖然健忘跟失智不同，但關鍵時候想不到重要的資訊，依然對生活造成許多不方便。

今天的DailyView網路溫度計就用《KEYPO大數據關鍵引擎》來帶大家看，國人最常見的健忘情況有哪些。

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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第五名 出門找不到鑰匙、錢包

「手機、錢包、鑰匙」是不少人出門前後，檢查自己有沒有忘記隨身重要物品的必備口訣。不過很多人記得檢查這些東西是否帶上，不至於成為忘記帶鑰匙、手機的冒失鬼，偏偏在要出門的時候，不管怎麼找就是找不到這些東西，眼睜睜看著離約定時間越來越近，心中充滿再不出門就要遲到的焦慮感，想破頭卻依然想不到昨天到底把東西丟到哪去！

第四名 忘記車停在哪

每天早上到公司停好車以後，不斷回頭努力記住自己的停車位子，經過忙碌的一整天後，下班卻又忘的一乾二淨，就算在公司樓下來回走了九遍還是找不到自己的愛車，也是困擾許多人的常見健忘症狀。國外還曾傳出有人忘記自己車停在哪，以為遭竊憤而報警，而這一忘就忘了20年，最後才發現車就停在當初報警的隔壁條街啊！

第三名 不記得伴侶生日

重要的日子總是記不起來嗎？有時是因為生活過於忙碌一時疏忽，有時卻是健忘症的前兆。如果想不起來的是親友生日那倒還好，若忘掉的是自己女（男）朋友的生日則就嚴重了！不僅可能引發爭吵，甚至在對方心中留下不被重視的負面印象，埋下分手的導火線。因此，健忘絕非生活中不須在意的小問題，不可不慎！

第二名 叫不出朋友名字

久沒見面的朋友迎面走來，同時熱情的和你打招呼，這時想要回應對方卻發現怎麼也想不起他的名字，更慘的是連對方是誰都想不起來，這樣的情境是不少網友公認生命中最尷尬的時刻。雖然許久沒見，發生這樣的情況還算情有可原，但換個角度來想，若是能一邊熱情的招呼回去，一邊親切的叫出對方名字，絕對能在對方心中大大加分，留下好的印象。

第一名 開口就忘記下句話要說什麼

說話就如同一門藝術，好的社交者不僅懂的察言觀色，也懂的掌握如同丟接球般的流暢節奏，適時把話語權丟給別人，並在正確時機奪回話語權表達自己的意見。不過健忘者一定都有過才剛開口，卻發現自己腦袋一片空白，怎樣也想不起明明上一秒在腦中擬過千遍萬遍的草稿，面對大家望著你的目光恨不得找個洞鑽進去，只能尷尬的說「我忘記要說什麼啦」！

雖然健忘症不等於老年痴呆症，但確實會在日常生活中造成許多不便，尤其是在重要時刻想不起關鍵資訊，更可能造成嚴重的後果。

搶救記憶力大作戰！

不過健忘症並非無法改善，事實上大部分的情況都有辦法挽救，只要瞭解大腦運作的原理，找出讓自己常常忘東忘西的原因是什麼，透過特定方法就能增加自己的記憶力，找回牢靠可信的大腦。

以下就來看網有最常討論的五個改善記憶力的方法，如果最近你也有這方面的困擾，不妨試試，一起擺脫總是忘東忘西的健忘毛病吧！

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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No.5 早睡早起

不管是保持清晰的思緒還是維持良好記憶力，睡眠充足都是首要條件。不少研究顯示，人的大腦會在睡眠時產生化學反應，除了重新整理一整天下來的記憶，也會留下重要的資訊，這也是為什麼熬夜苦讀一整晚的效果，往往比不上有得到充分睡眠的情況。

人在睡著的時候，掌管記憶的海馬迴會將短期記憶送回大腦皮質區，轉為長期記憶保存，因此早睡早起養成規律的生活習慣，不僅有益身體健康也能改善記憶力。

No.4 隨身攜帶行事曆提醒自己

總是忘記重要的資訊嗎？其實最簡單的方式就是把它寫下來！不管是列代辦清單、寫行事曆還是設定手機自動提醒，都能彌補大腦無法一心二用的缺陷，在關鍵時刻告訴你現在該做什麼事情。

除了不用擔心忘記重要事項，也不用花費精力在記下許多瑣碎、但沒那麼重要的事情，更可以透過把事情寫下來的二次記憶過程，加強自己的記憶力，當大腦熟悉這樣的反覆讀寫練習，你會發現記憶力也跟著變好了。

No.3 服用保健食品

為了追求方便、快速、有效，服用保健食品達到延緩老化、改善記憶力也是不少現代人的選擇。

目前國人普遍認為補充銀杏、DHA、薑黃等有助於改善記憶力，不過很多人不知道有沙漠人參之稱的「管花肉蓯蓉」提取物，也能有效延緩腦部老化，達成改善記憶力的功效。這種生長在新疆當地的罕見寄生藥材，近幾年來被發現具有抗衰老療效，國內目前也有少數以此成分取得認證的保健食品。

No.2 集中注意力

日常生活中你是否也經常顯得漫不經心呢？由於現代人要煩惱的事情太多，加上工作壓力普遍較大，因此很容易發生一心二用的情況，造成忘記自己做過什麼，或是什麼事情還沒做的情形發生。

如果是這種原因造成健忘，改善的方法也很簡單，就是只要專注於手邊正在做的事情，集中注意力，不要想著等等要做什麼，也不要去想還有什麼事情沒做，如此一來讓大腦加深印象，認為手邊正在做的事情很重要，自然就不會忘東忘西了。

No.1 多吃魚、雞蛋、堅果

國外曾有研究表示，透過均衡飲食的習慣能夠改善記憶力，甚至降低大腦退化造成記憶力衰退的風險。其中也不乏能夠增加記憶力的食物，像是深海魚因為富含DHA，被認為能夠增加大腦的神經傳導，增強腦細胞修復功能，提升記憶力。

另外被視為健康食品的堅果，因為含有大量不飽和脂肪酸，不只能夠降低膽固醇，減少心血管疾病的發生，對於記憶力也有一定幫助，其實只要養成健康的飲食習慣，相信多少都能讓人保持清晰的思緒，提升記憶力。

精彩原文詳見：

總叫不出迎面而來的朋友名字？這十大「健忘症頭」有中就代表老化了！

【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網》；《DailyView 網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年04月04日至2018年04月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『健忘症狀』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

保健食品老化

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