口蹄疫7月拔針 養豬戶：這一天足足等了21年！

2018-06-19 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



農政單位施放哨兵豬，監測環境病毒，均安全通過。圖／縣府提供 分享 facebook 台灣在1997年爆發豬隻口蹄疫情，歷經21年防疫歷程，農委會宣布將於7月拔針，一年內如果沒有疫情傳出，就可申請為非疫區，屏東縣養豬協會常務監事方志源回想當年仍激動表示，「養豬戶等這一刻，已經等了21年了」。

根據統計，受口蹄疫影響，當年全台總計撲殺的豬高達380多萬頭，其中屏東縣在當年是養豬第一大縣，當時全縣在養頭數約170萬頭，但為了防疫，全縣就撲殺了150萬頭，幾乎全軍覆沒，屏東縣動物防疫所所長李永文表示，有的養豬戶說起當年的慘狀，還會掉眼淚，可見當年的影響有多大。

屏東縣養豬協會常務監事方志源說，當年自己的場雖逃過一劫，卻一樣損失慘重，因為豬價面臨崩盤，一公斤豬內只剩10多元，倖存的養豬戶還是血本無歸。另一位養豬農民蘇鵬也說，當年大家都是受害者，但經過21年，「也該是走出來的時候了」，拔針之後的防疫一定要更謹慎，才不致於再受傷。

農委會主委林聰賢也說，據他所知，當年有不少養豬戶不忍太多豬被撲殺而傷心退場，所幸歷經21年的努力，106年全台口蹄疫疫苗的注射率已達97.31%，另施放哨兵豬監測，也均安全通過，但拔針之後的防疫更加重要，他說，這次如果可以順利成為非疫區，台灣豬肉可望重新在國際市場流通，對產業意義重大。