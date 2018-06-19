如何讓癌症煞車 唐獎生醫3得主各有妙招

2018-06-19 15:00 中央社 台北19日電



唐獎第3屆生技醫藥獎今天揭曉，表彰3位得主對「標靶藥物」的貢獻。中研院士龔行健解釋，癌症就像是失控而橫衝直撞的飛車，3位得主各有妙招，成功促使車輛（癌細胞）拋錨。

今天在台北揭曉的唐獎第3屆生技醫藥獎得主，包括英裔美國生物學家東尼．杭特（Tony Hunter）、美國腫瘤學家布萊恩．德魯克爾（Brian Druker）及美國癌症專家約翰．曼德森（John Mendelsohn）。

上述3位得主都是研究「標靶藥物」，但貢獻各有不同，杭特首先發現酪胺酸激(酉每)（TK）是致癌基因，TK突變造成癌細胞瘋狂生長，如果切斷其訊息傳遞路徑，就能抑制癌細胞，他的研究奠定了現今標靶治療基礎。

另外兩位得主從TK機制出發，成功研發出標靶藥物。德魯克爾研發出一種小分子藥物，可以抑制TK的活性，應用於慢性骨髓性白血病治療。曼德森則是利用抗體，抑制TK的一個致癌因子（EGFR）的活性，同樣成功發展出藥物，應用於治療大腸癌和頭頸癌。

不過上述3人的貢獻，一般人還是很難搞懂，中研院士龔行健以一個有趣的譬喻來解釋。如果癌症是失控、橫衝直撞的飛車，杭特首先找到車子引擎的開關；德魯克爾告訴我們啟動器的所在，讓引擎熄火；曼德森則是想出辦法把開關擋住，讓你無法發動引擎。

龔行健表示，3位得主使用不同方法，發揮異曲同工之妙，都能讓失控的飛車拋錨，也就是讓癌細胞不再危害人體。

過去癌症的化學治療，會同時攻擊癌細胞和正常細胞，使患者身體虛弱。近年的「標靶藥物」，則是針對突變癌症基因，直接阻斷分子，或是抑制癌細胞的生長與修復能力，精準地擊中。龔行健說，因為杭特等3人的發現，讓人類發現癌症不是絕症，而是可以治療的，有些甚至可以治癒。