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必要藥品清單更新 增抗生素等8項藥物

2018-06-19 14:17聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

衛福部食藥署今公布新的必要藥品清單，新增8項藥物，包括1項麻醉劑、3項抗生素藥物...
衛福部食藥署今公布新的必要藥品清單，新增8項藥物，包括1項麻醉劑、3項抗生素藥物、4項血壓藥物、1項破傷風疫苗及1項水分平衡輸液。 圖／ingimage
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必要藥品清單再更新。衛福部食藥署今公布新的必要藥品清單，新增8項藥物，包括1項麻醉劑、3項抗生素藥物、4項血壓藥物、1項破傷風疫苗及1項水分平衡輸液。食藥署表示，若清單內藥品即將缺貨，廠商必須在6個月前通報，否則將依藥事法處分。

藥事法104年修法後，食藥署自前年起跟進世界衛生組織（WHO），每2年更新一次「必要藥品清單」。

食藥署藥品組簡技陳可欣表示，必要藥品和人民健康習習相關，包括有麻醉藥、抗過敏藥、抗感染藥、抗凝血藥或癌症用藥等。105年公布的第一版清單中即有311項藥品，本次循WHO的更新清單重整後，新增8藥品、刪減25項藥品，共計有294項。

藥事法規定，這些必要藥品若無法繼續製造、輸入或有不足供應藥品之虞，至少在6個月前應通報食藥署，使政府能即時啟動機制。首次違規者，會公開藥商名稱、負責人姓名及藥品名稱，再次違規者則可處6萬到30萬元罰鍰。

陳可欣說，截至目前，僅一家藥廠新加坡商赫士睿公司去年六月曾經違規，該藥廠生產的「敏伯斯登注射液1公絲／1公撮」藥品，可治療急性白血病等，因供應不足的前6個月藥廠未依法通報，遂公布於該署網站提醒不要再犯。

食藥署WHO

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