腸病毒疫情升高 疾管署估6月下旬最高峰

2018-06-19 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



羅一鈞。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影 分享 facebook 疾管署最新疫情顯示，上周（6月10日至6月16日）腸病毒健保門急診就診計1萬2553人次，較前1周上升4.6%，副署長羅一鈞估計，這一波腸病毒疫情應該6月下旬達到最高峰，家長及校方應該提高警覺。

此外，國內上周新增3例腸病毒重症確定病例，分別為北部5歲男童與4歲女童，及中部3歲男童，北部兩例個案目前情況穩定，一例仍住院觀察，一例出院；中部男童經治療後症狀改善，並已出院。

疾管署統計，今年累計15例腸病毒併發重症病例，造成兩人死亡。值得重視的是，重症確定病例感染型別多樣，5例為感染伊科病毒11型，至於克沙奇A4型、克沙奇B1型及腸病毒71型則是各兩例，其餘克沙奇A9型、克沙奇A16型、克沙奇B2型及克沙奇B3型均一例。

羅一鈞分析，目前新生兒腸病毒重症個案以感染伊科病毒為主，症狀為下肢無力。至於5歲以下的幼兒，則以克沙奇病毒為主，其次為伊科病毒，主要表現為肢體無力。

舉例來說，上周新增3名病例中的北部五歲男童，於6月初因發燒、頭痛而就醫，之後下肢無力，再次就醫住院治療，經檢驗為克沙奇病毒A9型感染併發重症。

北部4歲女童5月上旬因陸續出現發燒、咳嗽有痰等上呼吸道症狀就醫住院，5月下旬出現嘔吐、嗜睡、下肢無力等症狀，經檢驗為伊科11型腸病毒重症。

初步疫調顯示，上周北部地區5歲男童感染來源可能是隔壁班的學生，儘管沒有在一起遊戲、吃飯，但還是被感染，原因應該是共用遊戲區、廁所，所造成的間接感染，提醒學校師長應該做好環境消毒工作。

羅一鈞提醒，腸病毒的傳染力極強，正確勤洗手是預防最有效的預防方法。5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家長如果發現，嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症病徵，務必立即就醫。