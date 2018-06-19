日本腦炎進入流行期 高市跨局處聯合防疫

2018-06-19 13:44 中央社 高雄19日電



日本腦炎進入流行季節，高市府防疫團隊今天表示，已劃定周邊大寮、鳳山、小港、鳥松、大樹為警戒區域，包括啟動疫情調查，每日進行病媒蚊誘捕並監測成蚊數量。

日本腦炎流行季節為每年5至10月，依高雄市政府衛生局數據，截至目前高雄市日本腦炎確定病例共8例(全國16例)，經治療後3例已出院、5例住院治療中。為遏止疫情擴散，跨局處防疫團隊組成區級前進指揮小組由衛生局、農業局、以及林園及大寮區公所、衛生所共同合作投入防疫工作。

衛生局今天新聞稿指出，自5月24日林園區出現群聚疫情後，防疫團隊已劃定周邊大寮、鳳山、小港、鳥松、大樹為警戒區域，近期大寮及岡山區也陸續出現散發個案，針對個案疑似感染地點周圍，防疫團隊第一時間立即疫情調查、在疫情發生區2公里內高風險場域佈放捕蚊燈，每日進行病媒蚊誘捕並監測成蚊數量，同時加強附近民眾教育宣導及適齡豬隻免疫與適齡兒童疫苗催種工作。

經衛生單位積極催種，林園區及大寮區幼兒公費日本腦炎第4劑接種率已達100%；日前採購2萬劑日本腦炎疫苗提供林園、大寮區養豬畜牧場工作人員，以及57年次以前出生市民接種，截至6月16日已完成接種1萬6261劑；發生群聚疫情的林園區50歲以上民眾疫苗涵蓋率已達預期目標50%以上。

為落實環境防蚊管理，衛生局表示，截至6月16日共放置56處捕蚊燈，共捕獲13萬多隻三斑家蚊，包含2處豬舍驗出捕獲三班家蚊帶日本腦炎病毒；針對幼蟲防治部分，衛生局針對林園公、私場所及農田進行日本腦炎疫情防治公告，累計完成王公段及潭頭段兩輪防治，範圍共898公頃蘇力菌幼蟲防治水噴作業、家戶100公尺牆面進行殘效噴藥，預計6月20到22日進行大寮區水稻田蘇力菌防治工作。

另外，6月8到11日聯合稽查林園、大寮區7處畜牧場，現場清查母豬數量與列管數不符，且部分母豬及適齡豬隻未完成日本腦炎疫苗施打共5處(含驗出捕獲三班家蚊帶日本腦炎病毒的2處豬舍)，已依違反傳染病防治法第35條逕行處分；並於6月14日再度複查已全數改善完成接種，預計20日針對大寮區6處高風險豬舍進行現場稽查。