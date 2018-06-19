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唐獎生醫得主德魯克爾：病患健康是最大獎勵

2018-06-19 13:41中央社 波特蘭18日專電

第三屆唐獎生技醫藥獎得主布萊恩．德魯克爾，獲獎後與他著名的癌症藥物基利克愛心合影...
第三屆唐獎生技醫藥獎得主布萊恩．德魯克爾，獲獎後與他著名的癌症藥物基利克愛心合影。 中央社
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俄勒岡健康與科學大學奈特醫學研究中心主任德魯克爾說，獲得唐獎肯定是項不凡的殊榮。戰勝病魔，重獲健康已是最大的獎勵，而再獲如此重要獎項的肯定是錦上添花。

4月底才剛滿63歲的布萊恩．德魯克爾（BrianDruker）在位於俄勒岡健康與科學大學（OHSU）奈特醫學研究中心（Knight Cancer Institute）接受訪問時說，能獲得像唐獎這樣的重要獎項肯定，是卓越的殊榮，也覺得不可思議。

投入癌症標靶治療研究超過20年的德魯克爾回憶投入白血病治療研究的起因說，在他早年的醫師生涯中，一名年輕的孕婦在懷孕過程中進行血液檢驗時，發現罹患慢性骨髓性白血病（CML）。

當時面對無藥可醫的白血病，只能仰賴化學治療，但在治療過程中，這名懷著第一胎的孕婦因為尿液感染病逝，留下丈夫與新生兒。這讓原本就一直希望從事癌症治療的德魯克爾，更加堅定投入研究行列。

德魯克爾說，標靶治療和過往療法的最大不同，在於能有效攻擊癌細胞的同時，不會讓正常細胞受損，且多數病患沒有副作用，復發的比例也相當低。現在這個藥名為「基利克」（Gleevec）的藥物，已經能運用在超過10種以上的癌症治療。

德魯克拿汽車故障解釋說，當汽車故障時，維修人員不會去看汽車的廠牌或是車款，而會檢查是引擎、煞車皮或是水箱出問題，並針對出問題的部分檢修。標靶治療也是一樣，只要能了解癌細胞誘發的主因，找到問題細胞，「攻擊、移除他們」，就能讓病患恢復健康。

問他在基利克問世20年後的現在，最大的感受是什麼，說話輕聲細語的德魯克爾開懷地說：「還能有什麼？看著病患恢復健康是最大的收穫。你看著一個病患戰勝病魔，會希望所有其他癌症病患也能有同樣機會。」

標靶治療人體臨床實驗第9號病患的奧瑞姆（JudyOrem）接受德魯克爾治療到6月正好滿19年。曾經被醫生判定只剩下6個月生命的奧瑞姆說，沒有德魯克爾，她不會有機會活到現在，沒有機會看到女兒結婚，更沒有機會看到一對孫兒出生、成長，「德魯克爾醫生是獨一無二的」。

已經73歲的奧瑞姆是服用基利克時間最長的病患，因為體內仍殘存些微癌細胞，至今仍每天服用一顆400毫克基利克。

笑聲爽朗的奧瑞姆說，因為德魯克爾的研究成果，讓許多人得以接受癌症治療並成功治癒，他的研究為他們這些病患開啟大門，戰勝疾病，健康享受生命。

癌症癌細胞復健

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