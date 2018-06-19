梅雨為全台水庫解渴 二期稻作還缺新一波降雨

2018-06-19 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



自13日起的梅雨為南部帶來可觀雨量，根據水利署統計，截至今（19）日為止全台水庫已進帳1億2,669多萬噸，其中曾文＋烏山頭水庫就有3,200萬噸，已經超過一個月的用水需求。

水利署副署長王藝峰表示，最新評估，不僅6月不會進入三階限水，全台民生產業用水未來二個月也不用擔心。針對水情，水利署強調，會關心，但也呼籲民眾不需過於憂心。

不過，針對嘉南地區一期稻作搶收亂象才趨緩，二期稻作又面臨是否休耕考驗，王藝峰則不敢掛保證了。王藝峰表示，這部分必須仰賴颱風和午後雷陣雨，水利署會密切監控。

王藝峰指出，目前一期稻作南部地區幾乎都已搶收完成，只剩少數零星部分，北部則正在搶收，預估六月底前應可完成。但，關於二期稻作的用水，由於梅雨已經快結束了，王藝峰說：「確實還必須仰賴新一波的降雨」。

至於水情燈號的調整，王藝峰表示，因為根據氣象預報顯示，今年的梅雨應到今日為止，因此水利署最快也是在明20日才有可能召開水情會議，不過由於水情會議多是一周開一次，因此也有可能是下周一才會召開。

王藝峰表示，預估未來三日後，石門水庫蓄水量約6,700萬噸，約可增加9天的供水；而曾文+烏山頭水庫蓄水量則約5,500萬噸，約可增加54天的供水；南化水庫則約4,000萬噸，亦可約增加54天的供水。