全台農業災損逾千萬 屏東台東高雄最重

2018-06-19 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ╱台北報導



受高屏地區大雨影響，玉米倒伏。 農民╱提供 分享 facebook

台灣地區受滯留鋒面引進豪雨影響，造成農業災情，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料到今天中午為止，農業產物估計損失計1009萬元，主要受災地區是高屏地區還有台東。

農糧署表示，主要是部分香蕉、一期稻作、西瓜與茄子。未來若降雨持續，需要留意的是芒果、荔枝、葡萄可能的病害，若沒有提前預防，將會落果損失。

以屏東縣損失705萬元(占70%)、台東縣損失198萬元(占20%)、高雄市損失106萬元 (占11%)較為嚴重。

估計損失金額932萬元，農作物被害面積352公頃，損害程度15%，換算無收穫面積51公頃；受損作物主要為香蕉，被害面積125公頃，損害程度12％，換算無收穫面積15公頃，損失金額414萬元，次為一期水稻、苦瓜、西瓜及毛豆等。

農糧署主秘翁震炘表示，現在已經六月中了，西瓜第一期的花早已結果採收，採收後可放一個多月；比較擔心的是芒果與荔枝，芒果雖然已經套袋，但是多雨潮濕又高溫，比較容易蒂頭處長黴菌、也容易炭疽病，造成落果農損；另外，中部開始下雨，中部有部分露天栽培的葡萄，少了溫網室的保護，也必須要特別留意，大雨除了造成高價葡萄落果外，還可能染上疫病。