梅雨進帳 水利署：未來2個月民生、產業不缺水

2018-06-19 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



本月不會三階限水 灌溉用水仍須觀察

自13日起的梅雨為南部帶來可觀雨量，根據水利署統計，截至今（19）日為止，全台水庫已進帳1億2669多萬噸，其中曾文、烏山頭兩水庫合計就有3200萬噸，超過一個月的用水需求。不過，針對嘉南地區二期稻作的灌溉用水，水利署副署長王藝峰則不敢掛保證。

他說，由於梅雨已經快結束了，二期稻作的灌溉用水「確實還必須仰賴新一波的降雨」，必須仰賴颱風和午後雷陣雨，水利署會密切監控。

王藝峰表示，最新評估，全台不僅6月不會進入三階限水，民生、產業用水未來二個月也不用擔心。至於灌溉用水，則尚需觀察。

他指出，南部地區的一期稻作幾乎已搶收完成，只剩少數零星部分，北部則正在搶收，預估6月底前應可完成。

台南會解除一階限水？王藝峰表示，根據氣象預報，今年的梅雨應到今（19）日為止，因此台南降不降水情燈號，待水情會議決定。

王藝峰表示，預估未來三日後，石門水庫蓄水量約6700萬噸，約可增加九天的供水；而「曾文+烏山頭」水庫蓄水量則約5500萬噸，約可增加54天的供水；南化水庫則約4000萬噸，亦可約增加54天的供水。

高屏旅館業嘆：豪雨嚇跑旅客

【記者吳姿賢／台北報導】端午連假旅館業者叫苦，今年景氣、天氣都差，住房率最差僅4成。中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南說，墾丁散客幾乎被颱風、豪雨嚇跑，這不只是飯店業有史以來最難過的端午節，還是「30年來最慘的一年」。

高雄一位不具名旅館業者表示，以往3天連假時，前2天飯店都會客滿，但今年平均訂房率只有6、7成，還有1至2成客人因豪雨臨時取消訂房，最後訂房率剩5成，「跟以前差很大。」原期待7月暑假檔期賺回來，不過多家旅館都說今年7月接單率大退，往年這時已有3至5成訂單，現僅1至3成。

這位業者還說，政府日前推出振興南部觀光補助，但「都崩盤了才弄幾帖救命藥，早就來不及。」張榮南則說，擔心7月年改上路後情況更差，「退休金沒了誰還要出來玩？現在經濟差，旅客為了省住宿費都參加一日遊居多，這些都是警訊。」

瑞石旅館事業集團總經理徐玉君指出，今年端午住房率6、7成，往年都會客滿，7月收單現確實也只有1、2成，認為8成以上是受陸客減少影響。

義大世界則表示今年端午跟以往差異不大，連假前兩天住房率都有7、8成，但也坦言今年暑假收單較慢，以前這時就有5成以上的7月訂單，現在僅3到4成。義大世界認為除了大環境影響、消費者用錢較謹慎，也因訂房管道變多，所以消費者較晚決定旅遊行程。

觀光局表示，這次端午連假最主要是天氣因素導致民眾退房，至於7月接單減少，部分原因是消費者訂房時間縮短，跟以前很早就開始規畫假期的習慣不同，現在可能1、2周前才訂房。