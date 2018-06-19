出門帶雨具！ 午後易有局部較大雨勢

2018-06-19 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，今天西南氣流影響，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，午後易有局部較大雨勢發生。圖／氣象局提供 分享 facebook 中央氣象局說，今天西南氣流影響，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，午後易有局部較大雨勢發生。

明天至周五西南風影響，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

周六至下周一南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。