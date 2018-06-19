全家公益新店型！身障夥伴獨立經營 雙北這5店揪甘心

2018-06-19 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



全家暖心新店型登場，這次攜手「勝利基金會」在雙北市陸續開設公益店，不說你或許不會發現，這5間全由多元身障夥伴獨立經營、服務顧客，同時還設置公益商品專區。知名Youtuber「台客劇場」林冠廷也擔任一日店員，戴上耳罩體驗聽障夥伴工作時遇到的挑戰，林冠廷說：「身障夥伴是團隊合作的便利超人」。

據勞動部調查，「服務及銷售工作人員」是身障失業者最想從事的職業之一，其在職場最需要在職及第二專長訓練，而調查也顯示，6成以上身障失業者曾有多次未達半年短期就業經驗。勝利基金會張英樹主任說，推測主因即為身障者缺乏完整在職訓練。

全家x勝利基金會公益新店型透過將SOP重新細分，並經由專業輔導員轉化培訓身障者，並藉由身心障礙夥伴團隊力量，截長補短，發揮力量。除了每一位店員制服繡上「勝利臂章」，公益店招牌也換上「愛心握手符號」，店內設置勝利廚房、琉璃工房等社企商品專區，「全家行動購」也導入勝利廚房系列商品，等於全台3,200家門市都能取貨。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟表示，全家自2011年起即與勝利基金會合作，協助身障者發展長期、穩定職涯規劃，根據內部統計，藉由勝利進入全家任職的身障夥伴，平均在職超過4年以上，顯見長期穩定的職涯規畫，並搭配障別混合互助的工作模式，確實有助身障夥伴創造工作產能，贏得工作尊嚴。

Youtuber「台客劇場」導演林冠廷長年關注台灣社會、環保議題，此次也來擔任一日店員，由台大二活店店長碧燕帶領體驗，林冠廷戴上耳罩模擬聽障夥伴的工作日常，他提到，這些身障夥伴都是「團隊合作的便利超人」，因未曾接觸便利商店工作項目，對於煮咖啡、操作FamiPort、寄包裹等較為陌生，加上戴上耳罩無法聽見外界聲音，無法即時回應顧客需求，更加體會身障者工作充滿挑戰。

從小就有聽力障礙的店長碧燕，曾當過餐廳洗碗工、服務生，透過勝利基金會進入全家工作從實習生當起，透過讀唇語、助聽器輔助努力訓練，到現在已成獨當一面的店長。

全家X勝利基金會 公益新店型

◆台大二活店：台北市大安區羅斯福路四段85號（第二學生活動中心）

◆松醫店：台北市松山區健康路158號

◆敦中店：台北市松山區敦化北路4巷1號

◆新店新百合店：新北市新店區中正路404號