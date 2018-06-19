白河水庫蓄水率由0增至6.7% 仍不敢宣布灌溉日期

2018-06-19 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



今天豪雨使得白河水庫的水位，上午8點還在103.8公尺到11點多增加到104.9公尺，蓄水量達46萬立方公尺，但仍不敢宣布二期作灌溉區的灌溉日期。

水庫管理處主任連木成說，白河水庫的二期灌溉面積達2000公頃，約需灌溉水2000多萬立方公尺，但蓄水量目前才46萬立方公尺，還不敢宣布二期作灌溉日期。