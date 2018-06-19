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前金管會主委病逝 元配兒打官司要繼母平分房產

O型男童移植臍帶血變A型 重生免切脾臟

2018-06-19 12:50聯合報 記者趙容萱╱即時報導

「感謝A型女童的臍帶血捐贈，讓兒子能玩他最愛的棒球！」嬰兒反覆濕疹、血便或感染好不了，爸媽可能要提高警覺！7歲的陳小弟出生１個月陸續血便，莫名瘀青和反覆感染，確診是血小板低下，經治療後仍不見好轉，3歲半查不出病因，差點切除脾臟，最後經台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮醫師團隊查出他罹患歐德里症候群，在5歲透過臍帶血移植，如今陳小弟不用割脾臟、夜夜跑急診，是快樂小一生，台中榮總團隊今天為他舉辦一場溫馨的慶生會。

黃芳亮說，陳小弟罹患是原發性免疫缺陷病PIDD之一的歐德里症候群，主要是X染色體的WAS基因突變，經常感染，臍帶血幹細胞可用於免疫缺陷、先天代謝方面的疾病，陳小弟經移植後，在一個月順利出院，追蹤超過一年，血小板回復正常，是台中榮總WAS臍帶血移植的首例，臍帶血六個位點都吻合，不用再吃免疫抑制劑。

陳媽媽說，陳小弟是第二胎，出生一個多月出現血便，經就診發現是血小板低下，持續在醫院治療，也有出現濕診、拉肚子，但因症狀明顯，都在診所接受治療，直到三歲半，血小板低下太嚴重，查不出病因，醫師建議可能要拿掉脾臟，才會讓血小板上升，她上網查資料，看到有類似病例活不過十八歲，當時覺得很沮喪，如果因此病況會好，至少賭一把，萬一不會好，那該怎麼辦？每天以淚洗面。

陳媽媽指出，醫師黃芳亮團隊協助下，找出病因，透過臍帶血資料庫比對，在五萬多筆資料中，找到一名比兒子小一歲的A型女孩的臍帶血六個位點，與兒子完全吻合，經A型女孩家屬同意捐贈下，完成臍帶血移植，治療前不能做激烈的運動，現在兒子血型從O型變A型，還可以打他最愛的棒球。

7歲的陳小弟今在父母及醫師黃芳亮（左二）陪同下，開心切蛋糕。記者趙容萱／攝影
7歲的陳小弟今在父母及醫師黃芳亮（左二）陪同下，開心切蛋糕。記者趙容萱／攝影
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醫師黃芳亮說明，陳小弟兒時常不明瘀青。記者趙容萱／攝影
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7歲的陳小弟今在父母及醫師黃芳亮（左一）等人陪同下，開心切蛋糕。記者趙容萱／攝影
7歲的陳小弟今在父母及醫師黃芳亮（左一）等人陪同下，開心切蛋糕。記者趙容萱／攝影
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7歲的陳小弟今天在父母及醫師黃芳亮（右一）陪同下，開心切蛋糕慶生。記者趙容萱／攝...
7歲的陳小弟今天在父母及醫師黃芳亮（右一）陪同下，開心切蛋糕慶生。記者趙容萱／攝影
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