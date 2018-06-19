調升空污費差別費率 工廠排污減幅達12.8%

2018-06-19 13:08 中央社 台北19日電



環保署去年調升空污季節空污費費率，擬透過差別費率讓工廠減少排污，經環保署統計硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物都較去年同期減量、減幅達12.8%。

為了改善秋冬兩季空氣品質不佳情形，行政院環境保護署去年5月公告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，盼透過提升空氣品質不良季節空污費費率，促使公私場所主動增設空氣污染防制設備及有效操作防制設備，以降低污染排放。

空污費差別費率為提升第1季（1月至月）及第4季（10月至12月）的空污費費率，除了公私場所排放硫氧化物及氮氧化物1公噸以下適用基本費率外，排放量逾1公噸以上的，費率平均每公斤提高2元，揮發性有機物則平均每公斤提高5元。

空污費差別費率去年開始實施，今年1月廠商申報去年第4季空污費時就適用，經環保署統計，實施差別費率之後，去年第4季及今年第1季公私場所的硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物都較去年同期減量2萬138公噸，減幅達12.8%。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德指出，除了實施秋冬差別費率外，為了加強管制公私場所排放的粒狀污染物，年初也已預告修正相關法規，擬針對工廠排放細懸浮微粒（PM2.5）徵收空污費，預計7月正式上路。