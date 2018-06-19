唐獎生醫獎表彰標靶治療 精準醫療成顯學

2018-06-19 12:49 中央社 台北19日電



中研院院士張文昌（圖）19日公布第3屆唐獎生技醫藥獎得主，由3名科學家共享，包括英裔美國生物學家東尼．杭特（Tony Hunter）、美國腫瘤學家布萊恩．德魯克爾（Brian Druker）及美國癌症專家約翰．曼德森（John Mendelsohn）。 中央社 分享 facebook

唐獎生醫獎今天頒發給3名促進標靶藥問世的科學家。標靶治療讓部分癌症有機會被治癒，扭轉絕症印象。專家認為，癌症治療進入精準時代，各種治療藥物的靈活搭配可能成趨勢。

第3屆唐獎生技醫學獎頒給3名促成癌症標靶治療問世的學者，東尼．杭特（Tony Hunter）博士、布萊恩．德魯克爾（Brian J. Druker）博士及約翰．曼德森（John Mendelsohn）博士。

中央研究院院士龔行健今天表示，3名得主的貢獻是基礎科學到臨床運用的最佳示範，癌症標靶治療藥物的問世，讓癌症可被治療，且部分癌症可以完全被治癒。

杭特是首位發現酪胺酸可以被磷酸化的科學家，因他發現致癌基因Src是一個酪胺酸激(酉每)（TK），讓他成為酪胺酸激(酉每)抑制劑（Tyrosine kinaseinhibitor, TKI）研究領域的鼻祖，為後來20年TK致癌基因的活躍研究鋪路，進而發展出各種TKI，至今此領域依然蓬勃發展。

因杭特發現酪胺酸激(酉每)訊息傳遞路徑的機制，讓德魯克爾及曼德森以此機制成功研發出標靶藥物，分別成功應用於慢性骨髓性白血病、大腸癌與頭頸癌的治療。

酪胺酸激(酉每)標靶治療的開發徹底改變了治療癌症的方法，成為癌症患者的福音。人們終於敢奢望，癌症終於有一天能被治癒。

標靶治療的運用在近20年來突發猛進，除白血病、大腸癌、頭頸癌，肺癌、乳癌、肝癌也有標靶藥物可使用。

中研院院士楊泮池今天在記者會表示，在2000年前，大部分癌症都是用化學治療，但這是非選擇性的治療，效果不是很好。以肺癌為例，不管選什麼化療藥，晚期肺癌病人約僅能存活6至9個月。

但在2000年之後，若癌症找到特殊的基因變異，有機會跟標靶藥物配對，標靶的專一性可將腫瘤細胞依賴的訊息傳遞路徑截斷，癌細胞就會死亡，治療效果可明顯提升，也給臨床醫師很大的鼓勵。

若說2000年以來是標靶治療世代，當免疫療法在2014年出現後，癌症治療又往前跨一步。但不管是標靶或免疫，目前仍有瓶頸。如標靶藥物可能產生抗藥性，免疫治療也並非人人有效，反應率約2至3成。

楊泮池表示，當前的癌症治療研究都致力找出藥物能有效反應的族群，希望提高免疫治療的有效性。除了單獨使用免疫，也嘗試用免疫加上標靶或免疫加上化療，希望可以將反應率從2至3成拉到5成以上。

龔行健則說，現在是精準醫學世代，有很多治癌武器，如化療、免疫、標靶，這些選擇並非互斥，如果能掌握病人變異的基因，可找尋能配對的藥物，精準找出治療選擇。