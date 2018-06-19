天雨惹禍！端午連假 高雄住房比往年少一到二成

2018-06-19 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄地區連日豪雨不斷，端午節假期3天連假，高雄住房率沒有往年好，飯店業者接到不少退房電話，不過，也有業者說，已到高雄的客人，看到天雨，乾脆就留在飯店度假、消費，餐飲相對提高2成左右。

高雄市今年端午6 月16到日3天連假，觀光旅館平均住房率為48.23%，一般旅館為48.41%；相較於去年端午節4日連假，今年因連日豪雨及連假只有3天，天數不同，業者表示，今年受到天雨及假期少一天，平均住房率確實受影響，大約少1成左右。

這次端午節假日有不少北部人原本打算到南部旅遊，看到南部雨下不停，乾脆取消行程，在北部工作劉姓上班族原本說好要和高雄女友一起到墾丁玩水，看到有輕颱過境，又有西南氣流， 因為已答應女友不得不南下高雄，就只能在高雄市區逛街、吃飯，沒有去墾丁玩水，也因雨一直下，乾脆提早一天返北，直說假期全泡湯。

高雄國賓飯店表示，今年和去年端午連假住房率持平， 且今年國賓、福華、翰品住房率優於同業都有7成以上， 6家飯店平均住房率約5到6成日。

不過，據了解，高雄也有部分飯店住房率今年端午連假只少到3到4成左右，業者說，主要是受豪雨不停影響，還有假期少一天，也有人要拜拜，原本就預估住房率不高。