修法後首例 宜蘭工廠惡意排放廢水被查獲追訴刑責

2018-06-19 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



宜蘭縣環保局本月8號接獲民眾轉報羅東鎮月眉里16分圳水質異常造成死魚浮現，經過連日追查，發現水質呈現強鹼且雨後仍居高不下，深入逆流追溯才發現是一歇業工廠偷排氨水。環保局6月15日查獲，後續可將業者依水汙法第30條裁罰3萬以上300萬以下罰鍰；但由於刑法第190條之一修正條文「流放毒物罪」將負起刑責，在6月15日公告生效，因此本案有望成為修法後全台第一起案例。

宜蘭縣環保局表示，本月8日起陸續接獲民眾轉報羅東水圳大量魚群暴斃，原本以為是羅東市區暗渠生活汙水、天氣炎熱所致，但14日正好下起大雨，雨後水質仍然異常，引起環局起疑，再向更上游溯源。

8日起環局天天在16分圳12個點進行水質檢測，一日數次，更清出1500公斤魚屍，15日下午總算在最上游處查獲異常來源：立祥發實業有限公司工廠後方有人員將冷凍設備氨氣引流至水中，再排放水圳裡，人贓俱獲。

由於此舉已違反水汙染防治法第30條規定，連日排放造成生態浩劫，被環保局視為情節重大，可依法裁罰3萬至300萬罰鍰。但偷排廢水原本僅限於行政罰，卻因日前生效的刑法草案有了變數。

宜蘭縣環保局長周錫福表示，環保局同仁發現，查獲日6月15日正巧是刑法第190條之一修正條文生效日，該案規定投棄、放流、排出使毒物或其他有害健康物汙染空氣、土壤、河川，可處5年以下有期徒刑或科1000萬以下罰金。