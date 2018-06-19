香蕉米乖乖6月25日上市 2.4萬包已被預購一空

2018-06-19 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



家人三代在旗山務農種10萬株香蕉的年輕農民郭泰呈為了增加盛產時期香蕉通路，與生產「乖乖」的知名食品業者合作，將香蕉打成泥製成「香蕉米乖乖」，首波產品預計本月25日上市，每包35元，2萬4000包已被預購一空，正趕製第二批。高雄市議長康裕成和高市議會民

進黨團今召開記者會力挺香蕉新通路。

郭泰呈表示，他是高雄市旗山人，看到香蕉盛產，希望為香蕉找更多銷路，構思如何把香蕉轉為更多食品，在高雄市農業局媒合下，去年即與生產乖乖的食品業者以8個月的時間討論、研發製作香蕉口味的乖乖，終於製作成功且量產，如果銷售情況好，一年約可消化1、20噸的香蕉。

郭泰呈說，製作香蕉米乖乖的是B級蕉，部分是自家農地生產，部分與其他蕉農契作，香蕉先打成蕉泥，把水份煮乾，加砂糖保鮮製成醬，再以每公斤50元的價格交給食品廠，由食品廠加米做出香蕉米乖乖；香蕉一般約保存期限約2星期，保存期限不長，蕉醬放冷藏可保存半年，做成香蕉米乖乖的保存期限約一年。

香蕉米乖乖6月25日會在旗山老街、高雄物產館、臉書粉絲團，有一家大型連鎖大賣場正在談上架銷售，目前製成並包裝好的2萬4000包已被預購一空，廠商正趕製第二批。