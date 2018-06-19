高雄經香港飛雅加達 華航7月獨家開航

2018-06-19 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中華航空7月1日起，獨家開航高雄經香港飛往雅加達航線。圖／華航提供 分享 facebook 中華航空表示，為積極拓展服務南台灣旅客，7月1日起獨家開航高雄經香港飛往雅加達航線，以波音B737-800客機天天飛航。為慶祝開航，華航推出優惠促銷，經濟艙來回機票未稅價台幣9500元起，商務艙2萬1000元起，提供旅客更便捷、彈性的選擇。

華航表示，印尼人口眾多，與台灣經貿往來密切。目前華航印尼航點包括雅加達、泗水、峇里島等地，總計每周飛航28班，市占率居首。華航看好印尼市場，台北-雅加達直飛航班自去年12月改為A350新機飛航，也與天合聯盟盟航印尼航空合作共掛班號，延伸飛往印尼日惹市、三寶瓏、班達楠榜、坤甸、棉蘭、巴里巴板、北乾巴魯及錫江等城市，今年5月起新增峇里島至澳洲伯斯聯營航班，航網布局更為綿密。華航持續開發台商及兩地互訪旅遊客源，瞄準印尼旅客來台中轉歐美商機，強化轉運效益。

根據民航局統計資料，2018年前4月東南亞市場運量及運能持續成長12.4%及9%，而國際航空運輸協會（IATA）6月發布2018年市場預估報告，亦進一步調升亞太市場運能與運量成長率，顯示東南亞航運市場仍具發展潛力。華航目前飛航15個東南亞航點，配合新南向政策，今年度台北-曼谷、高雄-曼谷、台北-檳城等陸續增班，加上7月起新增高雄-香港-雅加達航線，總計東南亞每周飛航167班。

華航表示，長期耕耘南台灣市場，每周113個航班由高雄及台南出發前往東南亞、東北亞及兩岸等重要城市，包括香港、曼谷、馬尼拉、新加坡、雅加達、大阪、東京、札幌、熊本、琉球、首爾、上海、杭州、深圳、廈門、北京、長沙、重慶等18個航點；華航與華信總航班數占國內南出市場約3成，穩居領先地位。