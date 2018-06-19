醫師公會掛保證的毛巾操 拉筋舒緩肩頸痠痛

2018-06-19 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



小小毛巾操，竟可以改善電腦手，甚至消除啤酒肚。曾經飽受電腦手之苦、痛到無法下床的開業醫師呂紹達，研發出100多招「拉筋毛巾操」，可以伸展肌肉，並加強彈性，效果不錯，連醫師公會全聯會都出面掛保證。

呂紹達為現任新竹縣醫師公會理事長，他指出，執醫以來，每天對著電腦螢幕，敲鍵盤、使用滑鼠，因為姿勢不良，引發肌肉痠痛，十幾年前，手腕、手臂痛到無法抬起來，連刷牙都成問題。

呂紹達坦承，以前收治肩頸痠痛的病人時，固定開止痛藥、肌肉鬆弛劑，並囑咐患者多休息，等到嚐到電腦手之苦時，真正體會到「痛時才知病人苦」這句話的含意。

呂紹達說，曾經好幾天，早上醒來時，手臂痛到無法支撐床墊，最後只能滾著下床，即使吃止痛藥、肌肉鬆弛劑，也完全無效，接受長期復健，效果也有限。

呂紹達指出，他父親為日據時期的醫官，最主要的養生方法就是乾擦澡，以乾毛巾擦拭身體，直到身體發熱。小時候看著爸爸用毛巾擦身體，自己飽受肌肉痠痛之苦時，開始嘗試以毛巾操來訓練肌肉，沒想到效果出奇的好。

呂紹達表示，造成電腦手的原因就是姿勢不良，導致肌肉緊繃，透過毛巾操來訓練及伸展肌肉，只要假以時日，就可以增加肌肉彈性、柔軟度，改善肌肉痠痛、不適症狀。

如果時間足夠，建議每天練習10至20分鐘，如果忙碌，可以利用洗澡時間，就拉一拉毛巾，活動筋骨，增加肌肉彈性。呂紹達強調，毛巾操易學、易上手，隨時隨地都可以拉上幾回合。