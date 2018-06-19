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「7月訂房率僅1成」 旅館業者嘆：30年來最慘

國3官田北上排水溝阻塞積水 清除後恢復通車

2018-06-19 11:05聯合報 記者吳政修╱即時報導

上午9點多國道３號(福爾摩沙高速公路)]北上335.1km近官田系統 ，中、內 積水，暫時警戒 剩外側可走，經查是排水溝阻塞，經派員清除，10點恢復交通。

早上7、8點時下大雨，國道八隊表示，可能因宣洩不及導致淹水，國道警察局路況9點多說，官田北上附近有積水，請駕駛人小心。

八隊説，有關國道3號北上335.1公里(官田系統)中內線積水，經向白河工務段詢問，係因排水溝阻塞，已派員清除中，10點已排除恢復通車。

國道3號積水退。圖/國道八隊提供
國道3號積水退。圖/國道八隊提供
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排水溝阻塞經施工已恢復交通。圖/國道八隊提供
排水溝阻塞經施工已恢復交通。圖/國道八隊提供
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國道警察白河

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