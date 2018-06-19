「7月訂房率僅1成」 旅館業者嘆：30年來最慘

2018-06-19 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年端午旅館業者叫苦連天，以往連假旅館都會客滿，但今年景氣、天氣都差，住房率最差僅4成，原期待7月暑假檔期賺回來，不過多家旅館都說今年7月接單率大退，往年這時已有3至5成訂單，現僅1至3成，是「30年來最慘的一年」，擔心7月年改上路後更嚴重。

高雄一位不具名旅館業者表示，以往3天連假時，前2天飯店都會客滿，但今年平均訂房率只有6、7成，還有1至2成客人因豪雨臨時取消訂房，最後訂房率剩5成，「跟以前差很大。」

這位業者還說，7月訂單現在只有1成，以往這時都有3成5，雖然政府日前推出振興南部觀光補助，但「都崩盤了才弄幾帖救命藥，早就來不及。」

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南也說，墾丁端午住房率平均4成，散客幾乎都被颱風、豪雨嚇跑，這不只是飯店業有史以來最難過的端午節，還是「30年來最慘的一年」。

張榮南說，現在7月旅館接單率僅1成，擔心7月年改上路後情況更差，「退休金沒了誰還要出來玩？現在經濟差，旅客為了省住宿費都參加一日遊居多，這些都是警訊。」

瑞石旅館事業集團總經理徐玉君說，今年端午住房率6、7成，往年都會客滿，7月收單現確實也只有1、2成，認為8成以上受陸客減少影響。

義大世界則認為，今年端午跟以往差異不大，連假前兩天住房率都有7、8成，但也坦言今年暑假收單較慢，以前這時就有5成以上的7月訂單，但現在僅3到4成，認為除了大環境影響、消費者用錢較謹慎以外，也因訂房管道變多，所以消費者較晚決定旅遊行程。