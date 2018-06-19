大雨來襲 農委會提醒這些作物要特別留意

2018-06-19 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



連日大雨，高屏地區農業災損約500萬元，農委會農糧署表示，主要是部分香蕉、一期稻作、西瓜與茄子。未來若降雨持續，需要留意的是芒果、荔枝、葡萄可能的病害，若沒有提前預防，將會落果損失。

根據農委會統計，粗估損失金額506萬元，農作物被害面積235公頃，損害程度11％，換算無收穫面積26公頃；受損作物主要為香蕉，被害面積105公頃，損害程度11％，換算無收穫面積12公頃，損失金額317萬元，次為一期水稻、西瓜、毛豆、及茄子等，主要受災地區為高屏地區；但今天中部開始下雨，後續還需要觀察。

農委會農糧署主秘翁震炘表示，現在已經6月中了，西瓜第一期的花早已結果採收，採收後可放1個多月；比較擔心的是芒果與荔枝，芒果雖然已經套袋，但是多雨潮濕又高溫，比較容易蒂頭處長黴菌、也容易炭疽病，造成落果農損；另外，中部開始下雨，中部有部分露天栽培的葡萄，少了溫網室的保護，也必須要特別留意，大雨除了造成高價葡萄落果外，還可能染上疫病。

他表示，此外屏東南部少數的香蕉與木瓜樹折斷，另外還有露天栽培的葉菜類可能比較需要留意，但現在都推廣設施栽培(溫室)，但即使室設施栽培蔬菜，也還是應該要注意排水，否則積水也容易腐爛造成災損。