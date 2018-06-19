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懷孕婦罹盲腸炎 腹腔鏡微創手術解母子危機

2018-06-19 10:38聯合報 記者黃寅╱即時報導

亞洲大學附屬醫院婦產部醫師徐興國說，，當孕婦罹患急性盲腸炎時，若不及早接受手術，...
亞洲大學附屬醫院婦產部醫師徐興國說，，當孕婦罹患急性盲腸炎時，若不及早接受手術，一旦盲腸破裂，恐因腹膜炎、敗血症導致母體及胎兒都有生命危險。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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台中29歲王媽媽懷孕24週時腹痛難耐，連續多日服用安胎藥都無效，赴醫檢查才發現竟是急性盲腸炎，雖緊急採取腹腔鏡微創手術切除盲腸，但仍出現菌血性休克、血壓下降、肺水腫等併發症被送往加護病房，幸好在醫療團隊照護下，仍足月自然產產下健康男嬰。

亞洲大學附屬醫院婦產部醫師徐興國說，孕婦在懷孕24週時因腹痛先至住家附近診所看診，原本以為是早發性宮縮，但服用安胎藥後卻始終不見效，赴醫初步檢查發現除了早發性宮縮外，更伴隨發燒等症狀，研判病情可能不單純，趕緊安排核磁共振檢查，果然確診為盲腸化膿，緊急安排微創手術切除盲腸。

但因產婦盲腸化膿情形過於嚴重，引發菌血性休克，導致血壓狂掉，且產生肺水腫，情況一度危急，不得不送往加護病房觀察治療，3天後轉出到一般病房，住院休養11天才順利出院返家。

所幸媽媽後續產檢一切順利，並於5月底自然產下3570公克的健康小男嬰，讓爸爸媽媽終於卸下心中的大石。

徐興國指出，孕婦發生急性盲腸炎的機率約0.06%至0.125%，雖然機率與一般人相同，症狀也多為腹痛、噁心、嘔吐、發燒等，但因女性懷孕的生理變化，當子宮變大時，會使盲腸位置上移，導致檢查不易，且因腹中胎兒的關係，通常不安排具輻射的X光或電腦斷層等檢查，加上進行抽血檢查時，代表發炎的白血球數量本來就比正常人多，都使孕婦罹患盲腸炎時，不容易診斷。

徐興國強調，當孕婦罹患急性盲腸炎時，若不及早接受手術，一旦盲腸破裂，恐因腹膜炎、敗血症導致母體及胎兒都有生命危險，故經會診一般外科醫師，透過腹腔鏡微創手術，將盲腸完整切除。

一般外科主治醫師羅文鍵表示，腹腔鏡手術的傷口小、侵入性小，且恢復快，對子宮和胎兒的影響較低；因患者懷孕超過23周接受手術，術後安排加護照顧及胎兒監測，以確保母親胎兒均安。

微創手術孕婦懷孕

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