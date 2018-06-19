大雨進帳 仁義潭從乾癟鱷魚變成濕身鱷魚

2018-06-19 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



熱帶性低氣壓帶來豐沛降雨，連日來嘉義縣市降雨累計破百豪米，嘉義縣仁義潭水庫蓄水量上升到1015萬立方米，來到40％水位，從空拍鳥瞰，形狀已從乾癟鱷魚變身濕身鱷魚，副縣長吳芳銘上午臉書發布仁義潭水情狀況。

嘉義氣象站說，從昨天9點到今天上午9點，24小時累計雨量，以鹿草鄉124毫米最多，其次是沿海布袋鎮鎮118毫米，第三是朴子市的111毫米，平地嘉義市也有76毫米，加上前2天降雨，嘉義市累計降雨破百毫米，仁義潭集水區八掌溪上游，竹崎及番路鄉降雨也破百，有助紓解長期旱象。

吳芳銘說，經過幾天的大雨進帳，仁義潭水庫蓄水量上升到1015萬立方米，來到40％水位，乾癟鱷魚形狀稍有濕意，為紓解嘉義地區用水，水公司從雲林縣湖山水庫每天調撥7.5萬噸支應，但關係二期稻作是否休耕的曾文水庫，蓄水量只有2423萬立方米，仍只有飽滿水位的5.4％。